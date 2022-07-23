男將逾2200萬遺產全給交往1年女友 父母哭：掏空半輩子積蓄幫買房

湖北武漢市一名高姓男子早前離世，據生前立的遺囑，其決定將名下全部財產贈與只交往一年的女友，仍然健在的父母則無份，導致雙方最後訴至法院。

江漢區法院周三（20日）透露了案件經過。高男去年因病去世，終年僅約40歲。生前，他立下遺囑，將名下價值400萬元人民幣(約1760萬台幣．下同）的房產、100萬元人民幣(約440萬台幣．下同）的存款及一輛平治汽車全部贈與王姓女友，而二人交往只有一年。

安葬高男後，王女向高男父母提出配合辦理房屋過戶手續，可是遭到拒絕，最後訴至法院。庭前調查期間，王女哭稱遺囑是高某親筆所寫，她只是完成對方的遺願；高男父母則老淚縱橫，透露兒子名下的房產還是他們自己掏空半輩子積蓄買的。

法官表示，王女在高男生前悉心照顧對方，二人有一定感情基礎，既然父母認可遺囑是兒子所寫，就要盡量尊重他生前的感情寄託和遺願。但他同時指，高男將雙親所購房屋贈與交往一年的女友，莫說是高男的父母，社會大眾亦難以理解和接受，希望王女顧念與高的感情，在接受遺產的同時亦考慮其父母的出資事實和晚年生活保障。

最終，經過5輪調解，雙方達成調解協議，房產歸高男父母所有，汽車和存款則歸王女，高男父母並需向王女支付60萬元的補償金。法院負責人表示，該次遺產糾紛的妥善化解除最大限度尊重了逝者的遺願，也體現了對生者的人文關懷，並避免了雙方今後的矛盾糾紛。

網友說：「沒有孝道！沒良心的兒子，不如生塊叉燒生這樣的兒子，這爹媽得多後悔，交往1年>養育18年」、「以後可以拿這個做腦筋急轉彎。問:什麼情況下，1>18？」

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文章授權轉載自《香港01》