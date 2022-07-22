中緬國際鐵路重要進展 保山至大理段開通

7月20日是中國河南鄭州水災一周年，儘管官方沒有舉行紀念活動，仍有許多民眾在當時發生內澇事故的地鐵站和京廣路隧道附近獻花，對遇難者表示悼念。但當局則加強警戒，有人想要送花悼念，

2022-07-22 14:25