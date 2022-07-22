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中緬國際鐵路重要進展 保山至大理段開通
中緬國際鐵路中國大陸境內的「大瑞鐵路」（大理到瑞麗），其大理到保山段22日正式開通啟運，標誌這段國際鐵路在大陸境內有重要進展，也結束保山不通鐵路歷史。
據「中國鐵路」微信公眾號消息，大瑞鐵路從雲南省大理市通往瑞麗市，途經白族、傣族等少數民族地區，全長330公里，分為兩段建設。目前大理至保山段已完成，全長133公里，時速為140公里，共設大理、漾濞、永平縣、保山北、保山5座車站，其中大理、漾濞、永平縣、保山4座車站開辦客運業務；漾濞、永平縣、保山北3座車站開辦貨運業務。
這條鐵路自2008年6月開工建設，歷時14年才開通，沿線新建橋梁34座、隧道21座，難度較高的包含大柱山隧道、秀嶺隧道，以及瀾滄江特大橋。開通後，保山到大理最快69分鐘可到達、昆明到保山則是最快206分鐘。消息指出，未來大瑞鐵路全線貫通後，中緬國際鐵路通道中國大陸境內線路將全面建成，大保段服務「一帶一路」和中緬經濟走廊建設的通道作用將進一步凸顯。
公開資料顯示，作為泛亞鐵路一部份的中緬鐵路，從中國大陸境內的昆明到瑞麗、緬甸境內則是臘戍到仰光。此前5月23日已經先開通「中緬新通道」，由重慶經鐵路到雲南臨滄，再轉運到緬甸，透過「公鐵聯營」方式，將重慶周邊貨物經緬甸出海口聯通歐洲、非洲等地區，節省逾20天物流時間、成本降低兩成。
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