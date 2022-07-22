中國高溫持續至7月底 南方體感溫度達「攝氏60度」

炎熱天氣席捲中國各地，上海追平百年高溫紀錄。中國氣象局指出，21日起新一波的高溫天氣將影響全中國超過17個省市區，部分南方城市的體感溫度達攝氏60度，預估持續至7月底。

今年夏天中國各地都出現高溫，不少測站測得的氣溫刷新了歷史紀錄，攝氏40度的高溫已是「家常便飯」。據官方的觀測數據，高溫將至少持續至7月底。

據澎湃新聞報導，21日開始，新一輪高溫天氣將影響浙江、福建等超過17省市區，與前一次的高溫範圍相比，這次高溫的核心區域偏南，浙江南部及福建等局部地區可能出現極端高溫天氣，部分地區的體感溫度可能到達攝氏60度。

報導引述中國天氣網的氣象分析師張娟分析，此輪高溫天氣具有覆蓋範圍廣、局部地區強度大等特點，將持續到7月底。新疆南疆盆地、內蒙古西部、江漢、江淮、江南、華南、重慶等地將出現大範圍、持續性攝氏35度以上的高溫天氣，最高將超過攝氏40度。

據報導，福建省寧德市在23日的最高氣溫可能達到攝氏43度。日前傳出多起因熱射病而「熱死人」案例的浙江省麗水市，預計從這個週末到下週之間將出現連日超過攝氏40度高溫的情形。

報導指出，熱射病又稱為「重症中暑」，罹病主因是人體長時間暴露在高溫、高濕的環境中，使身體調節溫度的功能失衡。在高溫、高濕環境下進行戶外作業的工作者是罹病的高風險群。