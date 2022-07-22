江蘇一天出現4個龍捲風 已致4千餘人受災、1死37傷

江蘇省多地20日遭遇龍捲風襲擊。據江蘇省應急管理廳消息，截至21日11時，已造成4,031人受災、1人死亡、37人受傷，直接經濟損失人民幣6,896.86萬元（約新台幣3億元）。

據《界面新聞》報導，受地面氣旋影響，江蘇省20日清晨5時起就出現大範圍降雨，並伴有短時強降水、8至10級雷暴大風、龍捲風等強對流天氣，宿遷、連雲港、鹽城、淮安等地先後出現龍捲風。

中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，20日江蘇北部出現四個龍捲風，宿遷市沭陽縣和淮安市淮陰區的為中等強度龍捲，鹽城市響水縣和連雲港市灌雲縣的為強龍捲。其中，響水縣龍捲風達到EF3級（註：龍捲風評級，最低為EF0，最高位EF5。EF3級龍捲風可損毀房屋，使火車脫軌）。

江蘇廣電總台報導，這是江蘇今年以來最強的一次強對流天氣過程，全省有11個市的196個鄉鎮（街道）出現8級以上大風，灌雲、沭陽、響水等地的龍捲風風力更達到15-17級。

響水一位民眾表示，因氣象部門發布強對流天氣預警，公司稍早已通知全體員工20日居家辦公。她在家裡都能看到隔壁村莊有人家的二層樓房屋頂被掀開，外牆瓷磚也大片被風吹落。「風聲太可怕了，窗戶要是沒關好，兩個人面對面說話都需要大聲吼叫」。

報導稱，龍捲風在中國大陸主要發生在東部平原地區。根據大陸國家氣候中心統計，1991年至2020年，大陸平均每年會發生38個龍捲風，主要集中在江蘇、廣東、湖北、安徽等省份，其中，又以江蘇最多，年均發生龍捲風4.8個。

中國氣象局幹部培訓學院高級工程師范雯杰指出，盡管江蘇是中國龍捲風最為高發的省份，但EF3級的強龍捲風在江蘇也較為少見，平均幾年才會有一個。

范雯杰表示，從安徽省天長市到揚州市高郵區、寶應縣及鹽城市建湖縣、阜寧縣、射陽縣為龍捲風高發區域。因為相關地區地勢平坦、水汽充足，天氣的對流發展相對也較頻繁。而平原的遼闊面積，又更加適合龍捲風的形成和發展。

「比如浙江，它離江蘇很近，氣候條件也差不多，但龍捲風的發生數量相比江蘇、安徽等省份並不多，這是因為浙江南部多山地」，范雯杰說。

2016年6月23日，江蘇鹽城曾發生較強的龍捲風。據報導，當時阜寧縣龍捲風達到EF4級，共造成99人死亡，846人受傷。