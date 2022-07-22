快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童從6樓墜落！路邊男徒手接住救命 網讚真英雄

香港01／ 撰文：布萊恩
正在打電話的男子，扔下手機高舉雙手把女孩接住。（影片截圖）
正在打電話的男子，扔下手機高舉雙手把女孩接住。（影片截圖）

中國大陸近日瘋傳1段影片，見到1名女童從6樓墜落街上，生死一刻之際，路邊1名男子扔下正在使用的手提電話移步上前，及時伸手接住墜樓的女孩，成功從鬼門關把女孩搶救過來，事後大批網友激讚男子是「平民英雄」、「好人一生平安」。

中國大陸近日瘋傳1段影片，男子徒手接住墜樓的女孩，成功救一命。（影片截圖）
中國大陸近日瘋傳1段影片，男子徒手接住墜樓的女孩，成功救一命。（影片截圖）

綜合傳媒報道，事發周二（7月19日），從影片見到，1名小女孩突然從6樓窗戶墜樓，摔至2樓遮雨棚後繼續下墜。危急間，地面一對男女見狀，即時上前營救，其中正使用手機的男子更因跑得太快險些摔倒，幸好他隨即站穩馬步，扔下手機高舉雙手把女孩接住，另1名女子則在旁協助。

其中本來正在打電話的男子因為跑得太快，險些摔倒，幸好隨即站穩馬步，扔下手機高舉雙手把女孩接住。（影片截圖）
其中本來正在打電話的男子因為跑得太快，險些摔倒，幸好隨即站穩馬步，扔下手機高舉雙手把女孩接住。（影片截圖）

女孩獲救後送院檢查，醫生指她傷勢稳定，需要留院觀察幾天，又形容事件是十分幸運，「真的只能說是萬幸了」。

影片曝光後引來微博網友熱議，大讚男子是「平民英雄」，「好人一生平安」、「救得不僅是一個孩子，更是一個家庭」、「真男人」、「天哪，看着好嚇人，就這樣接住不知道那位先生有沒有傷到」。也有不少網友關注女孩情況，認為其家居應加裝防護窗，「這孩子福大命大，這經歷…」、「好驚險，家裏人也太不小心了…」。

及時救人的男子獲網友大讚是真英雄。（影片截圖）
及時救人的男子獲網友大讚是真英雄。（影片截圖）

延伸閱讀：

打女人影片瘋傳！男當街暴打短裙女塞垃圾桶　爆心酸真相風向逆轉

爆笑碰瓷片瘋傳！女子衝出扮車禍　胸前兩點惹網民哄動：穿內衣啦

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

張家界「凌空漫步」 網紅景點

湖南張家界大峽谷風景區「凌空漫步」高空峽谷玻璃橋，全長430公尺，橋身距離谷底垂直落差300公尺。以「凌空漫步，如履薄冰...

女童從6樓墜落！路邊男徒手接住救命 網讚真英雄

中國大陸近日瘋傳1段影片，見到1名女童從6樓墜落街上，生死一刻之際，路邊1名男子扔下正在使用的手提電話移步上前，及時伸手接住墜樓的女孩，成功從鬼門關把女孩搶救過來，事後大批網友激讚男子是「平民英雄」、「好人一生平安」。

陸上半年人均可支配收入 京滬逾16萬元、西藏增速超10%

大陸國家統計局公布今年上半年31省份居民人均可支配收入。其中，北京、上海均超過人民幣3.8萬元（約新台幣16.78萬元）...

「中國淡水魚之王」長江白鱘 被正式宣告滅絕

歐洲時間21日下午14時（北京時間20時），國際自然保育聯盟（IUCN）發布全球瀕危物種紅色名錄更新報告。其中，被稱為「...

彩虹天使咖啡屋 培育聽障者自立

在北京，有一家以聽障烘焙師為主要員工的「彩虹天使咖啡屋」，店主李紹嬅來自台灣。她說，「我希望他們能將一技之長變成一份有尊...

萬州烤魚 邊吃邊煨 撩撥味蕾

每當夜幕降臨，在重慶萬州大街小巷，一家家烤魚店撩撥著路人的味蕾。萬州烤魚是具三峽特色菜品，萬州也成為「中國烤魚之鄉」美譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。