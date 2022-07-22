陸上半年人均可支配收入 京滬逾16萬元、西藏增速超10%

大陸國家統計局公布今年上半年31省份居民人均可支配收入。其中，北京、上海均超過人民幣3.8萬元（約新台幣16.78萬元）。另外，浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、重慶等七地也超過全國平均水平。

居民可支配收入指的是，居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可自由支配的收入，包括現金收入與實物收入。

統計結果顯示，今年上半年，大陸全國居民人均可支配收入為人民幣1萬8,463元，較上年同期名目增長4.7%。

就數額來看，北京（人民幣39,391元）、上海（人民幣38,996元）、浙江（人民幣32,443元）、江蘇（人民幣26,329元）、天津（人民幣25,454元）、廣東（人民幣24,749元）、福建（人民幣22,594元）、山東（人民幣19,129元）、重慶（人民幣18,923元）等9省份居民人均可支配收入均超過全國均值。

如果從名目增速來看，西藏居民名目增速超10%，可支配收入漲幅明顯。另外，貴州、湖北、四川、重慶、新疆、湖南、山西、江西、內蒙古、福建、安徽、寧夏、甘肅、廣東、江蘇、雲南、黑龍江、浙江等18省份跑贏全國，名義增速超4.65%。

值得注意的是，大陸居民人均轉移淨收入增長較快。國家統計局住戶調查司司長方曉丹指出，上半年大陸全國居民人均轉移淨收入人民幣3,382元，較去年同期增長5.6%，對居民增收和民生保障起到重要支撐作用。

她分析，去年下半年各地城鄉居民基礎養老金標準相繼提高翹尾因素等影響，全國居民人均養老金或離退休金比上年同期增長7.5%，社會救助和補助收入比上年同期增長6.2%。加上各區持續加大強農惠農投入力度，全國居民人均現金政策性惠農補貼比上年同期增長16.8%。