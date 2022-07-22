「中國淡水魚之王」—長江白鱘 被正式宣告滅絕

歐洲時間21日下午14時（北京時間20時），國際自然保育聯盟（IUCN）發布全球瀕危物種紅色名錄更新報告。其中，被稱為「中國淡水魚之王」的長江白鱘，被正式宣告滅絕。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，根據IUCN官網最新報告，全球現存的26種鱘魚均面臨滅絕威脅。名錄顯示，長江特有物種白鱘已經滅絕，長江鱘野外滅絕。

IUCN全球鱘魚再評估結果顯示，約三分之二的鱘魚種群處於極度瀕危狀態。報告指出，在全球範圍內，鱘魚面臨的主要威脅包括：野生魚子醬和魚肉的非法貿易帶來了非法捕撈，水壩阻斷了它們的遷移路線，不可持續的沙石開採破壞了它們的產卵場，以及棲息地喪失。

IUCN瀕危物種紅色名錄根據物種數目的下降速度、物種總數、地理分布等規則分類，最高級別是「滅絕」，之後依次是「野外滅絕」、「極危」、「瀕危」和「易危」等。中華鱘此次仍維持「極危」等級。

IUCN鱘魚專家組中國唯一成員、中國水產科學研究院首席科學家危起偉表示，長江中華鱘也已經連續五年未監測到自然繁殖，野外生存狀況堪憂。但比白鱘幸運的是，長江鱘和中華鱘已實現人工保種，但要實現自然種群的恢復需要更大的努力。

報導稱，長江白鱘體型碩大，可達7、8公尺長，被稱為「中國淡水魚之王」。大陸有俗話：「千斤臘子，萬斤象」。「臘子」指的是中華鱘，「象」指的是長江白鱘。據稱，長江白鱘重可達上萬斤。

白鱘和長江中華鱘一樣，是距今已有1.5億年的中生代白堊紀殘存下來的極少數古代魚類之一。不少大陸網友感嘆，長江白鱘在地球生存了1.5億年，如今竟被宣告「滅絕」，無疑是令人悲傷的消息。

中國水產研究院長江水產研究所的科學家2003年大年初一，最後一次救助一條長江白鱘、放生並跟蹤。但隨後船隻觸礁，被放生白鱘的電波信號也消失。自此之後，大陸科研人員就再也有發現過過白鱘，也沒有人工養殖個體存留。

危起偉第一次看見長江白鱘是在1984年，位於葛洲壩下一尾死亡白鱘，「白鱘個體大，非常難養活」。1984年至1993年間，他救護過四尾被困的白鱘，僅一尾成功救活，放回長江。

危起偉和團隊按IUCN評估模型研究白鱘現狀，得出的結論是：白鱘可能已經在2005年至2010年間滅絕，且可能早在1993年就已功能性滅絕，即自然種群無法進行繁殖活動。

「作為長江旗艦物種，白鱘的滅絕，折射出整個長江生態系統的狀態」，危起偉說，白鱘是江海迴游魚類，在長江上游繁殖，葛洲壩的修建，阻隔了白鱘的繁殖通道。此外，航運、捕撈、汙染等人類活動的增多，特別是長江魚類的減少，已無法支撐體型碩大白鱘的生存。