萬州烤魚 邊吃邊煨 撩撥味蕾

每當夜幕降臨，在重慶萬州大街小巷，一家家烤魚店撩撥著路人的味蕾。萬州烤魚是具三峽特色菜品，萬州也成為「中國烤魚之鄉」美譽。如今，萬州烤魚已是重慶市級非物質文化遺產項目。

中新社報導，相傳在帆船時代，萬州縴夫們以船為家，一日三餐在船上煮炊，以烤製的江魚充饑。烤製方法非常簡單，只用柴火、鐵叉、油、鹽即可。而今的萬州烤魚借鑑渝菜與火鍋的用料特點，上桌後可邊吃邊煨，被譽為「火鍋中的燒烤、燒烤中的火鍋」。

吳朝珠是萬州烤魚學院的授課大廚，他表示，醃、烤、炒、燉，萬州烤魚講究四步製魚，這種烹飪技藝自成體系。醃魚水經特別配製，用葱、薑、蒜、花椒等十幾種香料輔以料酒去腥提鮮，在烤製七八分鐘後，待魚肉焦黃、皮酥肉嫩即可出爐。

萬州區非物質文化遺產保護中心表示，萬州烤魚製作技藝距今已有700多年歷史。當時元軍入侵中原，一路打到萬州天子城，久攻不下後將城圍困。天子城守軍則在後山打通一條暗道，派人到苧溪河取水。一些兵丁捕到魚後撒鹽烤而食之，頓覺異香撲鼻。

據萬州區商務委員會不完全統計，目前中國大陸以「萬州烤魚」命名的店舖有1.3萬餘家。