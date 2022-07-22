聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬州烤魚 邊吃邊煨 撩撥味蕾

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
萬州烤魚是一道具三峽特色的菜品，已是重慶市級非物質文化遺產項目。圖為萬州一家烤魚店正為烤魚淋醬料。（中新社）
萬州烤魚是一道具三峽特色的菜品，已是重慶市級非物質文化遺產項目。圖為萬州一家烤魚店正為烤魚淋醬料。（中新社）

每當夜幕降臨，在重慶萬州大街小巷，一家家烤魚店撩撥著路人的味蕾。萬州烤魚是具三峽特色菜品，萬州也成為「中國烤魚之鄉」美譽。如今，萬州烤魚已是重慶市級非物質文化遺產項目。

中新社報導，相傳在帆船時代，萬州縴夫們以船為家，一日三餐在船上煮炊，以烤製的江魚充饑。烤製方法非常簡單，只用柴火、鐵叉、油、鹽即可。而今的萬州烤魚借鑑渝菜與火鍋的用料特點，上桌後可邊吃邊煨，被譽為「火鍋中的燒烤、燒烤中的火鍋」。

吳朝珠是萬州烤魚學院的授課大廚，他表示，醃、烤、炒、燉，萬州烤魚講究四步製魚，這種烹飪技藝自成體系。醃魚水經特別配製，用葱、薑、蒜、花椒等十幾種香料輔以料酒去腥提鮮，在烤製七八分鐘後，待魚肉焦黃、皮酥肉嫩即可出爐。

萬州區非物質文化遺產保護中心表示，萬州烤魚製作技藝距今已有700多年歷史。當時元軍入侵中原，一路打到萬州天子城，久攻不下後將城圍困。天子城守軍則在後山打通一條暗道，派人到苧溪河取水。一些兵丁捕到魚後撒鹽烤而食之，頓覺異香撲鼻。

據萬州區商務委員會不完全統計，目前中國大陸以「萬州烤魚」命名的店舖有1.3萬餘家。

火鍋 遺產

延伸閱讀

海科館270度無敵海景築間火鍋 開到凌晨4點並做公益

錯過吃不到！ 這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕 自然食材創新口味征服刁嘴味蕾

雲南燒烤檔主被指神似張國榮 網友共鳴：世世皆輪迴

重慶打造新能源汽車生態城

相關新聞

張家界「凌空漫步」 網紅景點

湖南張家界大峽谷風景區「凌空漫步」高空峽谷玻璃橋，全長430公尺，橋身距離谷底垂直落差300公尺。以「凌空漫步，如履薄冰...

彩虹天使咖啡屋 培育聽障者自立

在北京，有一家以聽障烘焙師為主要員工的「彩虹天使咖啡屋」，店主李紹嬅來自台灣。她說，「我希望他們能將一技之長變成一份有尊...

萬州烤魚 邊吃邊煨 撩撥味蕾

每當夜幕降臨，在重慶萬州大街小巷，一家家烤魚店撩撥著路人的味蕾。萬州烤魚是具三峽特色菜品，萬州也成為「中國烤魚之鄉」美譽...

大陸知名教授陳春花「野雞大學」文憑案 北大啟動調查

近日沸沸揚揚的陳春花論文案，最新進展顯示，北京大學回應已正在調查，此前陳春花被發現，其博士學位係在短短一年內從「愛爾蘭歐...

陸製全球最大「豪華客滾船」 可讓2500人開車上船共遊

全球最大客滾船最近完成海試，這艘由中國船舶集團廣船國際建造的豪華客滾船可一次讓2500名客人駕車出海遊玩，8月底交付義大...

香港法改會倡增5類網路罪行 若影響人命 最重囚終身

香港法律改革委員會轄下電腦網絡罪行小組委員會昨日發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，建議制定一項全新針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。