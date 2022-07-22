彩虹天使咖啡屋 培育聽障者自立

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

北京，有一家以聽障烘焙師為主要員工的「彩虹天使咖啡屋」，店主李紹嬅來自台灣。她說，「我希望他們能將一技之長變成一份有尊嚴的工作。」

新華社報導，6年前，為了完成女兒的「雷鋒日」作業，李紹嬅帶著女兒以志願者身分，進入北京一所聽力言語康復中心。她第一次接觸到聽障兒童，本該擁有多姿多彩的童年，卻被困在無聲世界裏。

李紹嬅很想做些什麼。起先，她給孩子們帶去烤雞、火腿腸等食物，後來她認為相比於單純的物質饋贈，他們需要的是能受用終生的東西。李紹嬅決定，為孩子們找到一項可以謀生的技能。2017年，「彩虹天使咖啡屋」誕生了。

在咖啡屋，聽障青年可以接受免費烘焙培訓，只要通過考核，就能成為企業正式員工。在李紹嬅看來，用培訓的方式，讓失聰孩子成為獨當一面的烘焙師，是「彩虹天使」與一般無聲烘焙坊最大的區別。

來自甘肅的趙磊磊是咖啡屋最早一批學員。「北漂」前，他是廣東一家工廠的工人。在姐姐趙甜甜眼裏，由於先天聽障，弟弟從小脾氣又倔又悲觀，家人希望他能在咖啡屋學點謀生技能。

相比於身體殘疾，內心的自卑更難克服。一些學員小學都沒上過，還沒開始就打退堂鼓。李紹嬅就拿出培訓獎勵金，只要來當學徒，不僅免學費，還能得到獎勵。

學完烘焙後，李紹嬅會帶著學員外出賣餅乾，帶他們感受「用勞動換取報酬」的成就感。有時會有慷慨的顧客匆匆放下錢就徑直離開。每每這時，李紹嬅就會告訴他們，這些孩子需要的是自力更生的能力，而不是被同情或憐憫。

這份尊嚴讓許多孩子悄然成長。今年，回到老家的趙磊磊讓姐姐刮目相看。他會禮貌地向村人問好，每個月還給母親發幾百元紅包，自信陽光的模樣早已看不出當年自卑敏感的影子。

通過咖啡屋，李紹嬅結識許多朋友，在公益事業裏彼此幫助，互相鼓勵。「在咖啡屋裏，我能真切感受到兩岸人民心手相依的一面。」李紹嬅將雙手比成一個愛心，手指慢慢張開—在手語裏，這代表著「讓愛飛翔」。

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