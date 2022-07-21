陸專家：新冠是「狡猾」病毒 變異將長期存在

Omicron BA.5已成為當前全球新冠疫情主要流行病毒株，中國疾控中心病毒學首席專家董小平表示，BA.4、BA.5在老年人群中快速傳播已出現重症病例。流行病學數學模型研究也顯示，BA.4、BA.5引起的感染率和死亡率都將有所增高。他並指出，新冠病毒的變異將長期存在，Omicron不會是最後一個變異株。

董小平在21日下午舉行的疫情防控記者會中表示，BA.4、BA.5的傳播力相較其他Omicron變異株略有增加，主要表現為：

一、國際上一些國家研究發現病毒較高的再生指數（R0）； 二、一些國家和地區BA.4、BA.5已經成為流行的優勢毒株； 三、過去五周，在歐洲、北美出現了感染數量的增加。

董小平指出，BA.4、BA.5的致病力總體上與其他Omicron變異株相似，但在老年人群中快速傳播已出現重症病例，在歐洲12個國家近期的住院率和ICU使用率都有所增加。流行病學數學模型研究顯示，BA.4、BA.5引起的感染率和死亡率都將有所增高。

但他強調，雖然BA.4、BA.5傳播力有所增強，但仍屬於Omicron變異株，沒有證據顯示現有的NPI（非藥物干預）措施將失效。換句話說，中國現有的防控措施仍能有效應對。

董小平表示，病毒變異，特別是RNA病毒的變異是病毒生存的基本特徵，當病毒宿主（人群）通過自然感染、疫苗接種等，對某種毒株產生一定的群體免疫後，病毒就會通過變異，以部分突破存在的免疫屏障，從而得以繁殖，這也是許多病毒性傳染病常常呈現周期性發病增加的原因之一。

董小平形容，新冠病毒的確是一種「聰明」、「狡猾」的病毒，短短兩年半已經出現多個變異株，形成了多個流行高峰。關於新冠病毒的變異，大部分學者認為將長期存在，Omicron變異株應該不會是最後一個變異株，因此對於新的變異株的監測，對於傳播力、致病力和免疫逃逸力的影響，將是長期的關注重點。

但他也指出，大量的國際、國內真實世界研究都證實，現行批准使用的疫苗，無論哪種類型，對於Omicron變異株（BA.1、BA.2）引起的住院、肺炎、重症/危重症、死亡都具有良好的保護作用，加強接種可有效提高疫苗保護效率。

雖然國內外一些體外研究發現BA.4和BA.5具有明顯的免疫逃逸現象，體外的病毒中和能力降低，但真實世界的疫苗保護效力是否出現顯著降低仍無具體數據。

董小平稱，以往的Delta變異株和Omicron變異株（BA.1、BA.2）在體外研究時也呈現中和能力下降，但真實世界使用時仍顯示出良好的住院、重症/危重症和死亡的保護能力。因此對於老年人群、具有基礎病的人群疫苗接種，特別是加強針的接種仍是最有效的預防措施。