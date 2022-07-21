上海單位招工：不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用

儘管上海已於6月1日解封，然而部分上海招工單位，卻對新冠康復者有就業歧視，包括「進過方艙的不要、陽過的不要，甚至做過小區志願者也不要。」上海市人大21日通過「決定」，要求不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用員工。

上海市十五屆人大常委會第四十二次會議，21日表決通過「上海市人民代表大會常務委員會關於進一步做好當前促進就業工作的決定」（簡稱「決定」），其中明確，任何用人單位不得因勞動者患傳染性疾病而解除其勞動合同，在招用人員時不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用。

上海市人大社會建設委主任委員閻祖強表示，今年以來，受新冠肺炎疫情影響，上海就業工作面臨前所未有的嚴峻挑戰，第2季上海平均城鎮調查失業率達12.5%。

在相關調研中，多方認為，有必要製定公告相關法律性問題決定，進一步明確各方在當前穩經濟穩市場主體促進就業工作中的主體責任，用法治方式增強全社會促進就業工作的合力。

同時根據市教委、市總工會、部分市人大代表和12345市民服務熱線等方面反映，近期有關應屆高校畢業生就業困難，以及疫情導致就業困難人員失業等方面的訴求大幅增加，企業勞資糾紛矛盾也明顯增多。鑑於此有必要製定出台相關法律性問題決定。

「決定」共12條，堅持就業是最大的民生，把穩定和擴大就業放在更加突出的位置，圍繞進一步增強全社會促進就業的共識和合力，高效統籌疫情防控和穩經濟、促就業、惠民生各項工作。

其中「決定」還明確公平就業和糾紛化解相關要求。任何用人單位不得因勞動者患傳染性疾病而解除勞動合約，在招用人員時不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用，法律、行政法規另有規定的除外。明確法院、勞動人事爭議仲裁機構、工會組織、調解組織等應當依法、及時、妥善處理涉疫情的勞動爭議糾紛。