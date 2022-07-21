河南4家村鎮銀行25日起第二批墊付 對象45萬元以下

河南銀保監局、河南省地方金融監管局21日發布公告，自7月25日起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金開始第二批墊付，墊付對對象為單家機構單人合併金額人民幣10萬元（新台幣45萬元）及以下的客戶。

早在7月11日晚，河南銀保監局、河南省地方金融監管局就曾發布公告稱，對河南4家村鎮銀行自7月15日起開展首批墊付工作，墊付對象為單家機構單人合併金額含人民幣5萬元以下的客戶。

隨後在7月15日，上述4家村鎮銀行發布資金墊付說明，按照操作說明，單家機構單人客戶，應先在村鎮銀行官網進行網上信息登記，信息登記通過審核後，次日在微信小程序「村行墊付」上進行身分認證、確認墊付金額，並填寫帳戶信息，閱讀並勾選墊付協議後，將獲得墊付資金。

證券時報報導，銀保監會有關部門負責人日前表示，河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，透過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。

有關部門負責人表示，根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。

由於原來的後台數據被犯罪團伙隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，兩省新搭建了客戶信息登記系統，並與後台數據進行交叉核驗。人數較多，工作量大，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。