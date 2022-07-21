影／脫褲男霸王硬上弓！女子在眾人圍觀下遭拖進男廁險被性侵

在唐山燒烤店發生男子因調戲不成將女子暴打成傷後，中國大陸又見性暴力事件。一名紅髮女子於7月16日晚間，在河南鄭州中牟縣的一間Max Club酒吧內，被監視器拍到在酒吧男廁內有數名男子，只見一名暴力男子直接脫了褲子欲性侵一名女子，全程被監視器拍下。

從現場流出的畫面顯示，一名暴力男子無視現場還有多名男客在使用廁所，硬是將一名紅髮女子拖進廁所內欲性侵，只見男子褲子都脫了，女方的衣物也被扒掉，就在多名男客的目視下，女子一度被拖進單間廁所內，但將門關上的同時，所幸現場有人將門踹開，女子在眾人合力之下，成功逃脫，最後僅剩提著褲子的暴力男，惡狠狠地破口大罵眾人，結束這場驚悚的酒吧性侵未遂事件。

根據中牟縣公安局通報，該名暴力男子現年27歲，姓李，因涉嫌刑事犯罪，公安機關已依法對其立案並採取刑事強制措施，案件正在審理中，並釐清暴力男子與紅髮女子的關係。