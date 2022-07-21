聽新聞
test
0:00 / 0:00

中老鐵路行 兩岸青年訪祕境

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
兩岸青年探訪賀開村二萬畝古茶園，這座茶園是大陸迄今保存較好、連片面積最大的古老茶園之一。圖／本報雲南昆明傳真
兩岸青年探訪賀開村二萬畝古茶園，這座茶園是大陸迄今保存較好、連片面積最大的古老茶園之一。圖／本報雲南昆明傳真

7月12日至15日，「兩岸青年中老鐵路體驗營」活動，在雲南昆明市、西雙版納州等地舉辦。兩岸青年共57人，從昆明乘坐中老鐵路出發，經玉溪市、普洱市、西雙版納州到達中老邊境磨憨口岸。

中老鐵路全長1035公里，北起昆明，南至老撾（寮國）萬象，於2021年12月3日正式開通運營，在中國大陸和東協間，構建了一條內外聯動、便捷高效的國際黃金物流大通道。據統計，截至2022年7月4日，中老鐵路累計發送旅客411萬人次，發送貨物503萬噸，進出口貨物涵蓋農食產品、日用百貨、機電產品、礦產品等2000餘種商品。

雲南省台辦主任王忠表示，本次活動是讓更多台灣青年了解真實的大陸，親身感受雲南各族人民美好生活，進一步擴大雲台經濟文化交流合作，加深兩岸台胞對雲南的了解和情誼。

兩岸青年考察雲南鐵路博物館，走進「中國老撾磨憨－磨丁經濟合作區」，遊覽西雙版納告莊西雙景湄公河星光夜市，參觀景洪市猛罕鎮曼遠村、猛海縣猛混鎮賀開村、猛海縣猛遮鎮曼拉村等美麗鄉村，沿途欣賞雲南獨特民族文化和神祕的熱帶雨林風光。

中老昆萬鐵路是中國大陸和老撾互利合作的旗艦項目，是共建「一帶一路」的標誌性工程。自中老鐵路開通運營後，不僅為中老兩國沿線群眾提供了便利的出行條件，而且強有力促進了國際貨物貿易往來和兩國地方經濟社會的發展，中老鐵路客流、國際物流大通道作用和優勢逐漸凸顯，向東盟國家的輻射面越來越廣。

兩岸青年中老鐵路體驗營活動期間，走進景洪市猛罕鎮曼遠村。曼遠村有一千多年歷史，村內原始森林保存完好，以鄉村旅遊、種植、醫藥等多個產業帶動鄉村振興。村裡豐富多樣的傳統工藝文化體驗館顯示，傣族製紙工藝不但可以「嵌花於紙」，還可以用於製作孔明燈；被列入非物質文化遺產的傣族竹編工藝，集實用和美觀於一體。

在猛海縣賀開古茶園，兩岸青年行走於密林環繞、花香四溢的賀開古茶園，被一株株千年古茶樹所震撼。得益於得天獨厚的自然環境，賀開古茶山被譽為「世界級茶園景觀」。在賀開古村落，兩岸青年品嘗著一杯杯湯色明亮、回甘教長、香氣持久的賀開古樹茶，了解茶農生產生活。

賀開古茶園有古茶樹約2萬畝，其中連片面積約1.6萬畝，古茶樹達230萬株，是大陸迄今保存較好、連片面積最大的古老茶園之一。據史書記載，賀開古茶園已有1000多年歷史，由布朗族先民種植。在這片小小的樹葉上，有著西雙版納鄉村振興的清晰脈絡，也飽含著人們對美好生活的期許。

青年

延伸閱讀

共軍「衛生列車」首度出境軍事演習 將抵寮國永珍

信義鄉草坪頭步道年久失修 林明溱允諾加碼高架緩坡道

景區遊客增長500% 雲南旅遊回暖

雲南燒烤檔主被指神似張國榮 網友共鳴：世世皆輪迴

相關新聞

多個旅遊城市爆疫 陸文旅部：禁層層加碼 做好旅客安置

中國大陸疫情反彈，涉及多個旅遊城市。大陸文旅部今日（20日）召開疫情防控會議，會上表示做好疫情防控，及對「層層加碼」整治...

中老鐵路行 兩岸青年訪祕境

7月12日至15日，「兩岸青年中老鐵路體驗營」活動，在雲南昆明市、西雙版納州等地舉辦。兩岸青年共57人，從昆明乘坐中老鐵...

遼寧遼陽／東京城天佑門 見證前清歷史

遼陽古稱襄平、遼東城，戰國時期是燕國遼東郡的首府所在地。而位於太子河右岸的東京城，始建於後金天命六年，為清太祖努爾哈赤從...

遼寧遼陽／核伙溝森林公園 宛若十里畫廊

遼陽縣寒嶺鎮唐家堡子村的核伙溝森林公園，區內山勢險峻，峽谷幽深，植被茂密，物產富饒，素有「東北小黃山」之稱。景區坐落於長...

遼寧遼陽／小北河 躍居襪藝重鎮

一個不起眼的小鎮，能發展成現今大陸響叮噹的襪子小鎮，所生產的襪子不僅質量好，還充滿了藝術創造，吸引眾多遊客去看襪、賞襪，...

遼寧遼陽／遼陽博物館 珍寶薈萃

中國大陸東北最古老的城市之一－遼陽市，是擁有兩千多年歷史的文化名城。在遼陽博物館，浩瀚歷史長河中遼陽的點點滴滴，盡顯風華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。