中老鐵路行 兩岸青年訪祕境

7月12日至15日，「兩岸青年中老鐵路體驗營」活動，在雲南昆明市、西雙版納州等地舉辦。兩岸青年共57人，從昆明乘坐中老鐵路出發，經玉溪市、普洱市、西雙版納州到達中老邊境磨憨口岸。

中老鐵路全長1035公里，北起昆明，南至老撾（寮國）萬象，於2021年12月3日正式開通運營，在中國大陸和東協間，構建了一條內外聯動、便捷高效的國際黃金物流大通道。據統計，截至2022年7月4日，中老鐵路累計發送旅客411萬人次，發送貨物503萬噸，進出口貨物涵蓋農食產品、日用百貨、機電產品、礦產品等2000餘種商品。

雲南省台辦主任王忠表示，本次活動是讓更多台灣青年了解真實的大陸，親身感受雲南各族人民美好生活，進一步擴大雲台經濟文化交流合作，加深兩岸台胞對雲南的了解和情誼。

兩岸青年考察雲南鐵路博物館，走進「中國老撾磨憨－磨丁經濟合作區」，遊覽西雙版納告莊西雙景湄公河星光夜市，參觀景洪市猛罕鎮曼遠村、猛海縣猛混鎮賀開村、猛海縣猛遮鎮曼拉村等美麗鄉村，沿途欣賞雲南獨特民族文化和神祕的熱帶雨林風光。

中老昆萬鐵路是中國大陸和老撾互利合作的旗艦項目，是共建「一帶一路」的標誌性工程。自中老鐵路開通運營後，不僅為中老兩國沿線群眾提供了便利的出行條件，而且強有力促進了國際貨物貿易往來和兩國地方經濟社會的發展，中老鐵路客流、國際物流大通道作用和優勢逐漸凸顯，向東盟國家的輻射面越來越廣。

兩岸青年中老鐵路體驗營活動期間，走進景洪市猛罕鎮曼遠村。曼遠村有一千多年歷史，村內原始森林保存完好，以鄉村旅遊、種植、醫藥等多個產業帶動鄉村振興。村裡豐富多樣的傳統工藝文化體驗館顯示，傣族製紙工藝不但可以「嵌花於紙」，還可以用於製作孔明燈；被列入非物質文化遺產的傣族竹編工藝，集實用和美觀於一體。

在猛海縣賀開古茶園，兩岸青年行走於密林環繞、花香四溢的賀開古茶園，被一株株千年古茶樹所震撼。得益於得天獨厚的自然環境，賀開古茶山被譽為「世界級茶園景觀」。在賀開古村落，兩岸青年品嘗著一杯杯湯色明亮、回甘教長、香氣持久的賀開古樹茶，了解茶農生產生活。

賀開古茶園有古茶樹約2萬畝，其中連片面積約1.6萬畝，古茶樹達230萬株，是大陸迄今保存較好、連片面積最大的古老茶園之一。據史書記載，賀開古茶園已有1000多年歷史，由布朗族先民種植。在這片小小的樹葉上，有著西雙版納鄉村振興的清晰脈絡，也飽含著人們對美好生活的期許。