7月新疆獨庫公路「堵哭」：民宿一房難求

隨著大陸疫情防控政策精準化，文旅產業政策利多不斷釋放，包括新疆等多地迎來旅遊業的復甦回暖，7月以來，新疆多地遊客「爆滿」，成為境內旅遊最受歡迎的目的地之一。

7月上旬在南疆和獨庫公路帶團的途牛旅遊新疆導遊王磊開玩笑表示，南疆都沒人，獨庫公路連羊圈都住滿了。有些自駕游的人因為沒有提前定好住宿，到了落腳點只能睡在車裡。

澎湃新聞報導，根據去哪兒的數據顯示，平台上7月6日到7月19日出發前往新疆的機票預訂量，較6月同期（6月6日到6月19日）增長超1倍。其中到達烏魯木齊的機票預訂量增幅最多，增幅達110%，其次是喀什，預訂量增幅達90%。

住宿方面，7月去哪兒平台新疆酒店預訂量比2019年同期增長達五成。新疆喀什、庫爾勒、烏魯木齊的酒店預訂量增長最高。

另據途家民宿的數據顯示， 7月9日到15日期間，新疆民宿預訂量與上周相比增長近八成，較2021年同期增長近1.2倍。民宿平均預訂價格為人民幣495元，與此前基本持平，其中伊犁、烏魯木齊、阿勒泰、巴音郭楞和喀什是民宿預訂量最高的五大地區，訂單數量佔比超八成。

值得一提的是，作為重要通路的獨庫公路，沿途經過多個風景區，也受到了自駕游客的歡迎。

根據途家民宿數據顯示，獨庫公路途經的克拉瑪依市、塔城地區、伊犁哈薩克自治州、巴音郭楞蒙古自治州、阿克蘇地區5個地州市民宿預訂起量明顯。7月9日到15日期間，這5個地區民宿預訂量比上一周增長近四成，民宿接待遊客人數比上周增長近五成。

不過，據新疆多位民宿房東表示，不少民宿早在6月底就已售罄。在新疆烏魯木齊、伊犁、克拉瑪依三地都有民宿的房東李想在7月初表示，和疫情前相比，6月底在三地的民宿大約僅恢復至50%左右，整體入住率約60%至70%。但7月上旬多地房源已經訂滿。

在獨庫公路南段和北段中間的那拉提地區營運民宿的房東木夕林表示，民宿從6月底至8月初基本都是滿房的狀態。「當天來找住宿很難，要不就是房價會變得很高。」

木夕林指出，例如平時標價人民幣300到500元的標間，價格能提高至2到3倍，因為一房難求，甚至還會有人民幣一兩千元的房源炒到過萬。

木夕林表示，新疆的獨庫公路在每年這個時間段都會造成堵車、民宿滿房的狀態。今年獨庫公路也可以說是「交通癱瘓」：「10公里開車要開四五個小時，有的地方可能要走六七個小時。」

造成獨庫公路「堵哭」現象的大多是「本地人」，木夕林表示，以民宿所在的那拉提為例，由於較南疆更涼快，因此不少南疆的遊客會前往避暑，獨庫公路一直都是熱門路線，「疆內的人一直以來都是喜歡在7月上旬這樣一個時間裡到獨庫公路那拉提這樣的地方遊玩，來旅遊的疆內的人佔八成，外省市遊客只能佔兩成。」

門票方面， 攜程數據顯示，7月9日到7月15日，新疆景點門票訂單量與上周相比增長122%，前十的熱門景點分別為：賽里木湖、喀納斯景區、天山天池、那拉提旅遊風景區、禾木風景區、世界魔鬼城、可可託海景區、喀拉峻草原、五彩灘、江布拉克。