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又一個新職位 四川省全面推行「田長制」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
四川省繼安徽、湖南、黑龍江等省份後，也宣布全面推行「田長制」，圖為5月11日四川省青神縣青竹街道光輝村的農田。（新華社）
四川省繼安徽、湖南、黑龍江等省份後，也宣布全面推行「田長制」，圖為5月11日四川省青神縣青竹街道光輝村的農田。（新華社）

大陸近年來在諸多領域的治理上，紛紛推出新的專門職位來負責，諸如河長制、林長制等，而在糧食安全上官方力推「永久基本農田」，實際則由「田長制」來落實，最新的進展是四川省已經宣示要全面推行，並由省委書記、省長擔任「總田長」。

據「四川發布」微信公眾號消息，中共四川省委辦公廳、四川省政府辦公廳近日正式印發「全面推行田長制的意見」，提出要在2022年底以前，初步建立省、市、縣、鄉、村五級「田長制」責任體系，耕地和永久基本農田保護責任全覆蓋，每一塊耕地均由田長負責守護；到2025年底，田長制責任全面壓實，工作機制健全完善，工作格局基本確立。

具體來看，在省級設立總田長，由省委書記和省長擔任；副總田長由省委專職副書記擔任；設立省級田長，由其他省級領導按聯繫指導市（州）分片負責。市、縣、鄉三級設立田長、副田長，由同級黨委、政府主要負責官員任田長，相關負責官員任副田長，結合實際分片分區負責。村級設田長，由村級黨組織書記擔任。在村級黨組織書記統籌下，本村（社區）範圍內設置網格員，由村級「兩委」委員、村（居）民小組組長、村級事務代辦員等擔任。

四川省自然資源廳總工程師羅旭剛表示，四川省各級田長的五項主要任務，分別是：堅決守住耕地保護紅線、嚴格永久基本農田特殊保護、鞏固提升耕地品質、加強耕地監測監管、深化耕地保護改革創新。四川省農業農村廳副廳長肖小余則指出，未來目標是到2030年，全省新建高標準農田1,857萬畝，改造提升1,594萬畝。

公開資料顯示，目前已經有山東、天津、河南、黑龍江、北京、湖南、浙江、安徽、四川等省市，都已開始全面推行田長制的建立。

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