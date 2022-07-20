福建打擊電信詐騙出大招 嫌犯子女不得就讀優質學校

福建省龍岩市懲治電信詐騙案祭出大招，多個學區學校規定曾犯下電信詐騙案的子女不得就讀當地優質中小學，必須選擇一般學校。

新黃河報導，福建省龍岩市新羅區網友李強（化名）爆料稱，自己在給孩子報名上小學時被拒絕。招生平台截圖顯示，孩子屬於報名受限對象，轄區內很多公立小學均無法成功報名。李強經多方諮詢後得知，因為自己曾經參與過電信網路新型違法犯罪，留有案底，子女因此受到牽連。

報導稱，新羅區針對電信網路新型違法犯罪提出了「十個一律」綜合措施，第一條措施為：凡是參與電信網路新型違法犯罪嫌疑人的子女，一律在城區學校就讀時予以招生入學限制。

新羅區打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會議辦公室工作人員回應稱，此規定由新羅區政府制定，2019年公告，2020年開始執行，今年已經是第三年執行該政策，目的是為了震懾涉詐類人員。幼稚園升小學、小學升初中這兩個階段受限。不能上公辦優質學校，但普通公辦學校可以上。

除了公辦小學，民辦（私立）小學也同樣有規定，新羅區教育局公佈2022年秋季義務教育階段學校招生工作實施方案中，公辦小學一共57所，民辦小學1所。招生方案中提到，民辦學校審核時，應注意失信被執行人、限制消費人員、涉麻制毒違法犯罪分子、電信網路詐騙犯罪人員等四類人員的子女，不得報名民辦學校。

據李強提供的截圖顯示，除了民辦小學拒絕其為孩子報名，在新羅區的57所公辦小學中，有25所學校限制其報名，占比接近一半。

電信網路新型違法犯罪人員子女入學受限的情況，不僅在新羅區，在其他區縣也有類似規定。

龍岩市長汀縣官方公眾號「微長汀」2021年7月10日發佈的文章中提到，長汀縣凡是參與非法出入境及電信網路新型違法犯罪人員，其子女一律在幼稚園、小學、初中新生錄取時予以招生入學限制；在入團、入黨、參軍、考錄公務員及事業單位、就業等函詢調查一律從嚴審核。

龍岩市連城縣也有類似政策，雖未限制招生入學，但規定凡是涉嫌非法出入境及電信網路新型違法犯罪人員的子女，在幼稚園、小學、初中入學或開學時必須由父母雙方帶領辦理入學、開學手續，因父母雙方沒有及時帶領辦手續，錯過報名時間的，一律不得就讀城區學校和鄉鎮中心學校。

報導引述律師意見指出，在義務教育階段，家長違法犯罪不該影響孩子正常入學，無論父母是否犯罪，都不應當剝奪孩子公平接受教育的權利。如果家長已經接受法律的制裁，就更不應該對其孩子進行二次懲罰。

華東師範大學法學院教授黃欣接受採訪時也表示，地方政府為了達到打擊電信詐騙目的，提出了違反憲法的連坐要求，是違背依法行政的原則的。