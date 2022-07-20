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中國寧夏出現鼠疫病例 當地啟動應急處置工作

中央社／ 台北20日電

寧夏回族自治區昨天晚間發布通報，銀川市出現一例鼠疫病例，當地啟動處置工作。根據統計，從2019年至今，中國共發現11例鼠疫病例，且出現4例死亡，鼠疫發生集中在內蒙古和寧夏。

根據陸媒第一財經報導，寧夏回族自治區衛生健康委員會發布通報指出，19日寧夏醫科大學總醫院確診一例鼠疫（腺鼠疫）病例，患者是一名45歲男子，他曾前住內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克前旗上海廟牧場，職業是牧民。

通報指出，12日9時左右，患者自覺發熱、無力、意識不清、水樣便腹瀉，從內蒙古返回銀川，就診於銀川市第三人民醫院；13日11時左右，就診於自治區第四人民醫院；14日就診於寧夏醫科大學總醫院；19日診斷為疑似鼠疫病例，當日確診為鼠疫病例。

通報指出，按照當地鼠疫控制應急預案要求，已啟動四級應急回應，相關地區和單位已按照有關法律法規規定，全面啟動應急處置工作機制，對涉疫區域和人員採取了分類管控措施，各項處置工作正有序推進。

第一財經報導指出，從2019年到目前，中國發現的鼠疫病例累計11例，出現死亡病例累計4例。梳理這些報告的鼠疫病例，主要集中在寧夏回族自治區、內蒙古自治區這兩個省份。

2019年，中國鼠疫報告發病5例，死亡1人，其中至少有4例發現於內蒙古自治區，肺鼠疫病例和腺鼠疫病例皆出現。2020年，中國鼠疫報告發病4例、死亡3人（其中1例為2019年報告病例），其中出現的2例死亡病例發生於內蒙古自治區。

2021年，中國鼠疫報告發病1例，該病例於當年8月17日收治在寧夏醫科大學總醫院，該患者為寧夏回族自治區人，2020年6月與其丈夫受雇於內蒙古一牧民家從事放牧工作。

鼠疫曾經被稱為「黑死病」。報導說，1980年代，中國平均每年報告約20例鼠疫病例；1990年代，南方鼠疫疫情曾出現過短暫上升，但自2010年以來每年僅有零星病例報告。

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