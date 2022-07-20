上海多家克莉絲汀門店被列入預付卡信用警示名單

知名烘培連鎖品牌「克莉絲汀」疑似經營異常，上海多數門店仍未恢復營業，連門店房租、員工的薪水也拖欠了4個月，消費者所購買的預付卡也無兌現，上海市預付卡服務平台發布，克莉絲汀已被列入信用紅色預警單位，兌付風險大。

位在徐匯區郊區的雙紅麵包廠，是克莉絲汀的中央工廠，並沒有貨車進出，只有5、6名員工聚在門口，討論欠薪後到人社局勞動監察投訴，以及申請仲裁進度。

在該公司工作快20年的蘇先生表示，從3月至今都還沒有領到薪水，上一個台灣人羅董還在時，從不拖欠薪水，但自從經營權更換後，薪水往往遲了1、2個月才發。

仔細看大樓外觀，只簡單貼上克莉絲汀四個大字，並拉下百葉窗，門口也上了鎖。另一棟辦公大樓內漆黑一片，登上二樓只有一名員工辦公，這名員工無奈表示，公司還未恢復營業，自己也是被欠薪者，正統計欠薪員工資料，「公司領導說正在籌錢，最快這周會逐步發放薪水，但到底發1個月還是4個月也沒說清楚。」

儘管上海已從6月起解封，全面恢復正常的生產生活秩序，但開在地鐵裡的克莉絲汀門店至今遲遲未開，有上海消費者反映，該公司的預付卡無法兌付，客服電話也無人接聽。

一名消費者表示，自己的預付卡裡還有人民幣6,700元，朋友還有人民幣8,000多元，打服務電話沒人接，一直打不通。

上海市預付卡服務平台發布，克莉絲汀信用等級已為D，公司信用碼為紅碼，因未準確傳送發卡信息或報送經營信息，所以列入信用紅色預警單位。

上海市預付卡行業協會透露，該公司預付卡保險到期後沒有續報，12345投訴多沒合理解決，兌付風險大。

而在徐匯區龍水北路店上的克莉絲汀門店，同樣沒有恢復營業，路過的民眾表示，這家店開了很久，但裝修有點破舊，麵包的種類也不是很多，就是普通的切片麵包，沒什麼特別花樣，儘管自己就住在附近，但已好幾年沒有進店消費。

克莉絲汀妙境店的房東丁先生表示，2002年起將房子出租給克莉絲汀，都是先付後租，提前半個月先付租金，但今年開始，對方遲遲未交房租，他也發過兩次催款函，卻都石沉大海，沒有回音。