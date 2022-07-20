夫妻大打出手…婆婆氣炸使出「這招」 網狂讚：一碗水端平了

夫妻吵架是常有的事，但動手打架就不太好了。中國大陸近日流傳一段「女子和丈夫打架被婆婆趕出家門」的影片，掀起網友討論。故事是山東一對夫妻起了爭執，最後大打出手，婆婆氣炸，將兩人都趕出去，要他們好好反省。影片曝光，網友大讚婆婆處事公平，「一碗水端平了」誰都不偏袒。

根據《搜狐網》報導，大陸山東濟南一對年輕夫妻因細故起爭執，最後竟大打出手，兩人互不相讓地扯頭髮、抓臉，讓同住的婆婆氣炸，覺得兩人動不動就打，實在太離譜，於是將孫子留在家裡，把夫婦兩人全趕出去。

從影片畫面中，可看到被趕出去的兩人先生蹲坐在樓梯上滑手機，太太站在一旁拍攝，兩人你看我、我看你，之後似乎意識到進不了家門的窘境，但也不知可以到哪去。兩人試圖向婆婆認錯，盼能開門讓他們回家，但婆婆仍在氣頭上，堅持不開門，要他們繼續在門外反省。

影片曝光，多位網友留言表示，「這是一位好婆婆，沒有偏袒兒子，而是一碗水端平了，不管兒子和兒媳誰犯錯了，都要懲罰」、「好婆婆，大家都怕了吧」、「衝婆婆沒只針對一人，就可以給讚」，也有人表示「難得的二人世界，可以暫時和好，然後出去逛逛街、吃吃飯」、「你倆出去瀟灑去了，珍惜兩人世界」。