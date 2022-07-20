快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

大連北極熊變成了「棕熊」還不斷喘氣，海洋館稱正常

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大連老虎灘海洋公園極地館裡的北極熊原本是這樣的。（老虎灘海洋公園網站）
大連老虎灘海洋公園極地館裡的北極熊原本是這樣的。（老虎灘海洋公園網站）

遼寧大連老虎灘海洋公園極地館內一頭原本活潑健康的北極熊，毛色突變成棕色且不斷喘氣，遊客擔心北極熊生病了。園方回應稱，牠到了換毛季節，喘氣是剛做完運動。

天目新聞報導，一名網友日前在社交媒體上傳一段視頻，大連老虎灘海洋公園極地館內，一頭毛髮看上去呈棕色的北極熊坐在岸邊，低著頭不停地晃動，嘴巴微張，喘著粗氣，顯得病怏怏的，整體與普通的北極熊有著明顯的差別。

這名網友表示，這段視頻拍攝於7月18日上午，自己以前也去過該極地館參觀，並拍攝過北極熊的視頻，「以前看到都是白白的，這樣的外表還是第一次見，會不會是北極熊生病了」？

這段視頻在社交媒體上的評論量超過15000條，網友們非常關注這頭北極熊的身心狀況。

大連老虎灘海洋公園極地館辦公室工作人員表示，視頻中的北極熊不存在健康問題。當下是北極熊的一個換毛期，加上展廳的燈光（緣故），看上去可能（呈現）棕黃色，現場看未必是這個顏色。這個熊就是白色的北極熊。如果這個熊真有問題的話，館方會第一時間給牠治療，而不會讓牠展出面客。

至於視頻中看到該北極熊存在喘粗氣、看似病態的情況，工作人員解釋說，這是因為北極熊剛在飼養員的引導下做完游泳運動，剛上岸，沾上海水後毛看起來可能也不是很美觀，可能游泳也累了，坐在那裡休息的一個狀態，並不是說牠有健康方面的問題。

網友拍到的大連老虎灘海洋公園的北極熊變成「棕熊」還不斷喘氣。（天目新聞）
網友拍到的大連老虎灘海洋公園的北極熊變成「棕熊」還不斷喘氣。（天目新聞）

北極熊 海洋公園

延伸閱讀

全中運／南市游泳女王郭芮安大破紀錄 1500自由式推進34秒

海洋公園驚見「棕色北極熊」低頭猛喘氣！ 館方揭變色真相

老虎躲玻璃邊消暑「翻肚躺成一隻貓」 折手手睡到流口水網笑：夢到肉肉？

陸電動火車頭 出口東南亞

相關新聞

香港迪士尼員工新福利 5天待產假變3周育兒假 領養小孩亦可受惠 另增2日充電假

雙職父母在香港不罕見，要平衡生活及工作，同時兼顧家庭並不容易。有企業本月推行新的員工福利，為員工提供長達三星期的育兒假，當中包括五日侍產假，並提供額外三星期的親子假，期望藉此提供家庭友善工作間，幫助員工可以在投入工作的同時，有適當空間照顧家庭。

大陸手遊把李舜臣標為「中國文明」 遭南韓網友抗議刪除

大陸跟南韓歷史詮釋爭議又一樁！由大陸所製作的手遊「文明與征服」，將朝鮮王朝抗日名將李舜臣標註為「中國文明」，遭南韓網友強...

追著長輩噓寒問暖…包裹在糖衣裡的億元養老騙局

在參與人員眾多、持續時間較長的打擊行動背後，是養老詐騙在中國各地日益猖獗且不斷花樣翻新的現實，以及老齡化日趨嚴重背景下中...

新疆被遊客擠爆草原人比羊多 獨庫公路堵車逾10小時

暑假旺季，新疆5A級旅遊景區幾乎場場爆滿，日均接待量突破11萬人次，日均接待量與6月環比增幅達201.08%。「新疆被全...

中國版N號房 5萬人群組圍獵女童、網友爆料網站展示猥褻片

南韓不法分子脅迫女性作性奴，還上網分享影像的「N號房」事件也在中國上演。中國網友相繼爆料，指有人架設私密網站展示猥褻女童...

浙江瑞安爛尾10年豪宅 業主籌8000萬自救

因樓盤爛尾時間過長，浙江瑞安一豪宅項目業主不得不自籌逾8000萬元（人民幣，下同，約118.6萬美元）展開續建，以實現項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。