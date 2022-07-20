香港迪士尼員工新福利 5天待產假變3周育兒假 領養小孩亦可受惠 另增2日充電假

雙職父母在香港不罕見，要平衡生活及工作，同時兼顧家庭並不容易。有企業本月推行新的員工福利，為員工提供長達三星期的育兒假，當中包括五日侍產假，並提供額外三星期的親子假，期望藉此提供家庭友善工作間，幫助員工可以在投入工作的同時，有適當空間照顧家庭。

侍產假轉3星期育兒假 每添一子女首年額外多3星期親子假

香港迪士尼宣布由本月起，侍產假福利將由新設的育兒假所涵蓋，假期由5天增至3星期，並擴展至領養孩子及繼親等情況；而同居伴侶也會列入公司政策中「家庭成員」的定義，享有相關育兒假。同居伴侶當家庭成員 親子假計算擴展至領養孩子及繼親香港迪士尼也將設立親子假，每當員工的家庭有18歲以下子女新加入，他們可在原有的產假或育兒假福利上，再於首年獲得額外3星期的親子假。

侍產假轉3星期育兒假 每添一子女首年額外多3星期親子假

香港迪士尼宣布由本月起，侍產假福利將由新設的育兒假所涵蓋，假期由5天增至3星期，並擴展至領養孩子及繼親等情況；而同居伴侶也會列入公司政策中「家庭成員」的定義，享有相關育兒假。

同居伴侶當家庭成員 親子假計算擴展至領養孩子及繼親

香港迪士尼也將設立親子假，每當員工的家庭有18歲以下子女新加入，他們可在原有的產假或育兒假福利上，再於首年獲得額外3星期的親子假。

「充電日」為有薪假 冀員工有更多時間休息

另外，香港迪士尼會在今年下半年為所有合資格員工提供最多兩天、名為「充電日」的有薪假期，期望員工有更多時間休息。

適用於前線及後勤全職員工

香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁陳慧娟指，今次新增假期均為百分百全薪，適用於前線及後勤全職員工，旨在推動家庭友善工作間。

將誕第三胎員工：有更多時間見證小生命成長

銷售部的Kona，今年10月底將誕下第三胎。她認為新安排下，她有更多時間陪伴子女：「在職媽媽要一邊工作、一邊照顧孩子並不容易，假期給我們能夠有更多時間見證小生命成長和各個珍貴時刻。」傳訊及公共事務部的Candy也提到，新安排令剛生產後的婦女有更充足的休息，加上工作有彈性安排，讓在職家長可以一邊安心照顧家庭、一邊工作。

同屬香港迪士尼餐飲部員工的阿Ken和Daisy，他們剛迎來第二個孩子的出生。新政策下，阿Ken可放取共六星期的育兒假及親子假，可以留在家中與太太一起照顧兩個孩子：「小朋友成長的階段很珍貴，一旦錯過了就不能回頭」。

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文章授權轉載自《香港01》