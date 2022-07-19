陸公安部門將嚴打「網路水軍」 造謠引流、輿情敲詐

大陸公安部日前要求，嚴打「網路水軍」造謠引流、輿情敲詐、刷量控評、有償刪帖等行為。

據央視新聞報導，中國公安部網安局召開全國公安機關網安部門「百日行動」視訊推進會，就全國公安網安部門深入推進夏季治安打擊整治「百日行動」進行再動員再部署。

會議要求，公安網安部門要出重拳、打團夥、斷鏈條，深入推進各項集群戰役。要嚴打「網路水軍」造謠引流、輿情敲詐、刷量控評和有償刪帖；嚴打製作勒索病毒、殭屍網絡及DDoS攻擊等黑客團伙、人員；嚴打非法竊取、買賣公民個人信息團伙、行業內鬼和數據黑企；全力支撐重拳打擊網上勾連拐賣婦女兒童、涉未成年人網絡淫穢色情、養老詐騙等侵害弱勢群體違法犯罪；全力支撐重拳打擊網絡傳銷、「裸聊敲詐」、網絡販毒、「套路貸」等黑惡違法犯罪；全力支撐重拳打擊電信網絡詐騙、網絡賭博等侵財違法犯罪；全力預警防範網上相約搶劫、綁架等行為，切實維護網路空間秩序和人民群眾生命財產安全。

會議要求，公安網安部門要進一步加大網路安全監管和執法工作力度，督促指導網路平台進一步落實網路安全管理責任。要進一步推進遊戲、直播和短影音以及小程式等重點平台和應用的執法檢查，督促企業嚴格落實信息網路安全管理各項主體責任；要進一步加強對網路黑灰產的打擊整治力度，對動態IP代理、非法網路電視平台等容易滋生違法犯罪的網路重點應用要重拳打擊、重拳整治，營造清朗有序的網路環境。

會議要求，公安網安部門要全力維護網路和數據安全。要加強網路和數據安全監督管理，開展常態化網路安全監督檢查和專項整治，督促指導各單位、各部門落實網路和數據安全保護責任，按照國家相關法律法規和標準規範要求，加強安全管理和技術防護，不斷提高網路和數據安全保護能力。要持續開展網路安全監測、預警通報和應急處置，健全完善應急處置預案，快速發現並妥善處置重大網路和數據安全突發事件，切實維護國家網絡安全、數據安全和公民個人信息安全。