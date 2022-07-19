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鄭州市區開出首張「不戴口罩」罰單

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
鄭州市區開出首張餐飲業人員「不戴口罩」罰單。（河南日報）
鄭州市區開出首張餐飲業人員「不戴口罩」罰單。（河南日報）

鄭州市管城區大上海城附近的一家餐飲店內，市場監管局北下街所所長唐鬆對店主說道：「處罰不是目的，希望你店引以為戒，按規定佩戴口罩，為疫情防控盡到自己應有的責任。 」這是鄭州開出的首張不戴口罩罰單。

據河南日報，7月16日，北下街市場監管所在檢查中發現某餐飲單位從業人員未佩戴口罩，根據《河南省餐飲服務從業人員佩戴口罩規定》第三條的規定，執法人員當場下達責令改正通知書，要求該餐飲店加強員工疫情防控管理，立即改正違規行為。

7月17日，該所執法人員對該餐飲店進行責改複查中發現該店仍有從業人員未佩戴口罩，依據《河南省餐飲服務從業人員佩戴口罩規定》第七條之規定，對該名從業人員予以處罰50元人民幣的處理決定。

據悉，這是自2022年7月1日起《河南省餐飲服務從業人員佩戴口罩規定》實施以來，鄭州市區開出的首張「不戴口罩」罰單。

當前，疫情防控形勢依然嚴峻，部分餐飲服務提供者在佩戴口罩，以及相關疫情防控舉措落實方面還存在「不重視」等問題。為做好疫情防控常態化工作，保證餐飲環節安全，確保廣大群眾的食品安全，以處罰的方式強化監管，是一種必要手段。

「罰款只是手段，規範才是目的。」唐松說，下一步，市場監管部門將繼續加大執法檢查力度，監督餐飲服務從業人員及餐飲服務提供者遵守相關法規，增強主體責任意識，為築牢疫情防控防線提供有力支撐。

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