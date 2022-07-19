湖南一學院花8500萬引進23名菲律賓博士 被網友罵翻

大陸多個大學院校為提升學校排名，增加博士師資人才，無所不用其極。湖南省邵陽學院最近公示花了1941萬人民幣（約8千5百萬台幣）引進23名菲律賓亞當森大學博士，而這23人全是學院自己派出去的碩士生。

新京報報導，湖南省邵陽學院人事處7日發佈一份引進國外博士待遇的公示。

公示顯示，該校本批次引進23名在菲律賓亞當森大學讀取哲學（教育學）專業的博士生。每名博士生引進費35萬元、科研啟動費15萬元、過渡性租房補貼14.4萬元、不需解決配偶工作增加引進費20萬元，合計84.4萬元。根據這則公示，兌付上述23名博士的待遇，該校總計需花費近2000萬元。

公示發佈後，引發網友接連質疑：公示的23名博士統一畢業於菲律賓亞當森大學哲學（教育學）專業，而且全是曾分別就職於該校多個專業不對口的二級學院，如工學院、理學院、經管學院甚至體育學院等。此外，這批博士的就讀時間均是2019年8月至2021年12月，相比大陸高校主流的博士「四年學制」大為縮水。再是亞當森大學並非當地名校，哲學專業也很一般。不少網友認為，邵陽學院此舉是為了在短時間內提升該校博士教師比例。

新京報的報導還稱，菲律賓亞當森大學為一所私立大學，曾於2021年11月被大陸教育部留學服務中心列入「學歷學位認證加強認證審查」名單之中。

湖南省教育廳人事處人員表示，已經關注到了網上的相關輿情，正在與邵陽學院銜接處理。

邵陽學院多名二級學院院長坦承，由於難以引進國內的博士人才，學校不得不採取「權宜之計」，內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士，提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助。

邵陽學院體育學院院長陳日升就表示，此前，該校在對外引進博士的招聘中屢屢碰壁，即使高薪待遇也無法吸引人才加盟。為此，2019年，學校統一在內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士。選擇自己的教師出國讀博是一種無奈之舉。

針對網友關於讀縮水博士的質疑，陳日升稱，亞當森大學是教育部留學服務中心認證過的大學，博士學制本就是2-3年。讀取這個大學的博士並非一無是處，這些教師的學術水準有所提升，將來在院系的發展當中，他們需要承擔帶頭人的責任。