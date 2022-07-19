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大陸26省會城市人口、成都最多 達2119萬人

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸26省會城市人口最新統計表。（第一財經）
大陸26省會城市人口最新統計表。（第一財經）

大陸最新城市人口統計，在26個省會城市（除拉蕯外）中有8個省會城市人口超過1千萬，其中以成都最多，是唯一一個超過2千萬級的省會城市。

第一財經報導，26個省會城市的2021年人口資料已經出爐。有8城常住人口超過1000萬，比上一年少一個；有10個省會城市人口增量較上一年達到或超過了10萬人。

在這26城中，在人口總量方面，成都、廣州和武漢位居前三。成都是唯一一個常住人口超過2000萬大關的省會城市，在大陸全國所有城市中位居第四。資料顯示，2021年末成都市常住人口為2119.2萬人，比第七次全國人口普查時點，即2020年11月1日零時，增加了25.42萬人。

一線城市廣州以1881.06萬人位居第二。不過2021年廣州常住人口增量僅為7.03萬人。過去十年，廣州每年新增近60萬人。2021年廣州人口增量低主要原因在於，不少服務業受疫情衝擊很大。

2021年常住人口第3的省會城市發生變化，2020年常住人口數量位居省會城市第5的武漢，超越了西安和鄭州，上升至第3位，人口規模達到了1364.89萬人。武漢2021年新增人口超120.12萬人，在大陸全國位居第1。

中南財經政法大學教授葉青分析，2020年武漢受疫情影響大，但疫情之後，尤其是2021年武漢經濟滿血復活，原先在外的人員大量回流，並且不僅是省外人員回流，湖北地市州的人口也很多流向武漢。

值得注意的是，哈爾濱的全市常住人口下降，2020年底哈爾濱的常住人口為1000.1萬人，2021年來到988.5萬人，少了11.6萬人，常住人口也由此跌破了千萬大關。

這項統計未包括北京、上海、天津、重慶四大直轄市，與5個計畫單列市（大連、青島、寧波、廈門、深圳）。依統計，北京常住人口為2188萬人，上海2489萬人，天津1373萬，重慶2112萬（主城都市區）。計畫單列市中，以深圳人口最多，達1768萬，次為青島的1040萬、寧波954萬、大連745萬、廈門516萬。

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