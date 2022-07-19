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天津北辰區發生爆炸事故 至少八人受傷

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
（香港文匯網）
（香港文匯網）

據央視新聞，19日上午7時20分左右，天津市北辰區歡顏里小區發生爆炸事故。事故造成一棟六層建築發生損毀。目前，相關部門正在積極開展救援，事故原因和傷亡人數還在調查中。

報導稱，一居民家中發生燃氣爆燃，造成樓體受損。目前，現場有8人受傷，多為剮蹭傷，均無生命危險，正在全力組織救援。爆燃原因正在調查，善後安置工作正在有序進行。

另據極目新聞，7月19日早晨7時20許，天津市北辰區歡顏裡小區發生爆炸事故，事故造成一棟六層建築發生損毀。目前，相關部門正在積極開展救援，事故原因和傷亡人數還在調查中。從當地醫院了解到，傷者正陸續被送往醫院。

現場影片顯示，一棟建築因爆炸出現損毀，部分樓層的外牆已脫落。附近其他樓棟因爆炸影響，窗戶也發生了不同程度的破損。

19日上午，歡顏裡小區一商戶表示，她的店在2號樓，離發生爆炸的位置很近。 「幸好我還沒到店裡去，躲過了一劫。」該商戶稱，她擔心有危險，還沒敢去店裡，目前還不清楚店裡是否受到了影響。

天津市應急管理局工作人員表示，目前爆炸事故正在處理中，事故原因和傷亡人數仍在調查中，一切以後續官方發佈為準。

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