超狂捉姦瘋傳！美艷人妻被夫嗆「照鏡」脫剩內衣：哪裡不如她？

夫婦間有一方不忠本已難以接受，若捉姦在場更是怒不可遏！大陸近日瘋傳一起捉姦事件，1名人妻撞見丈夫與「小三」幽會出軌，當場攔車怒罵，卻被丈夫反嗆1句「拿面鏡子照照妳現在的模樣」後，人妻更是抓狂，當場脫掉衣服，僅穿內衣站到車頂喝斥：「讓大家看看我到底哪裡不如她！」超狂捉姦照片其後瘋傳，引來熱議，不少網友都勸人妻放下負心郎，慨嘆「正宮這個行為已經輸了……」。

綜合媒體報導，事發某日傍晚時分，有社區突然傳出女人的怒罵聲，吸引不少群眾「吃花生」看熱鬧，原來是有人妻撞破丈夫與「小三」幽會，當場攔車捉姦。

當時「小三」坐在車內，人妻則在車外控訴丈夫：「你為什麼這麼對我？這些年你一直早出晚歸，說自己很忙，我說過你一句不好沒有？我一直在家裡照顧孩子照顧老人，你媽上醫院都是我陪著的，現在你跟我說你居然找了新人，你對得起我嗎！」

丈夫聽罷憤怒反駁：「我就是喜歡她怎麼了？妳也不拿面鏡子照照妳現在的模樣，看看妳現在是什麼樣子。實話實說，我對現在的妳真是一點感覺都沒有，連碰都不想碰妳！」

此言一出隨即觸動妻子神經，她竟一邊爬到車頂脫掉衣服，一邊大聲喝斥：「我不如她？你別逗了！你讓大家看看我到底哪裡不如她！看看到底是我不行，還是你審美不行！」

從現場照片看到，人妻脫掉衣服後只餘下胸圍及內褲，赤腳站在車頂指着丈夫斥責。丈夫似乎感到沒有面子，趕緊叫人妻下來「別再丟人」，惟人妻沒有理會，更挑釁「小三」說：「妳站出來好好看看，就憑妳也配勾引我老公嗎？妳有哪一點配和我比的？我告訴妳，他能看上妳就是他瞎了狗眼！」

不過，面對人妻辱罵，小三始終充耳不聞，根本沒打算回應。丈夫與妻子對峙期間，多次想拉把妻子拉下來但未能成功。直至20多分鐘後警察到場，才把人妻從車頂勸下來，讓她穿好自己衣物，隨後3人均被帶回警局，事件才告終，但未知後續發展如何。

事件引來熱議，不少意見都勸人妻要放下「渣男」，「很多時候小三不一定比正宮更美，或許理由之一是某些男人總喜新厭舊，喜歡嘗鮮，偷吃比較刺激」、「妻子何必把自己弄得這麼不堪？這樣子就是別人眼中的笑話」、「男人變心是任何藉口廢話都說得出來，何必與爛渣男起舞？」、「正宮這個行為已經輸了…」。但亦有網友看到人妻脫衣後笑言「看這條老土的大褲衩，就知道妳哪點不如她了！」。

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文章授權轉載自《香港01》