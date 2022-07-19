景區遊客增長500% 雲南旅遊回暖

「2022年1-6月，保山市接待遊客總人次恢復到2019年同期的96.7％。」雲南省保山市政府副市長高康17日稱，特別是跨省遊及疫情防控政策調整以來，騰衝多個重點景區每日接待遊客數較去年同期增長500%以上，全市文旅市場呈現加速回暖趨勢。

中新社報導，當日，雲南省文化旅遊發展保山、普洱、德宏、臨滄專場記者會在昆明召開。

高康表示，2022年1-6月，保山市共接待遊客1669.65萬人次，實現旅遊業總收入225.87億元（人民幣，下同），總人次恢復到2019年同期的96.7％、總收入增長16%，全市文旅市場呈現加速回暖趨勢。

「特別是跨省遊政策調整和第九版新冠防控方案發布以來，騰衝火山熱海、和順古鎮、國殤墓園等重點景區每日接待遊客數較去年同期均增長500%以上。」高康說，保山機場、騰衝機場客座率及全市星級飯店入住率均大幅提升。

德宏州副州長劉毅鵬介紹，疫情期間，地處中緬邊境、三面與緬甸接壤的德宏州全力以赴抗擊疫情，交出了無一例陽性病例外溢的成績單。德宏實現動態清零後，幫助文旅企業紓困解難、復工復產，化危為機加快旅遊產業轉型升級。

目前，德宏州已陸續新增、恢復了芒市至廣州、深圳、上海、成都、長沙等地的多條航線，單日最高航班恢復到54架次，旅客吞吐量接近5000人次。特別是今年6月瑞麗市調整進出措施後，僅10天內新增入城車輛3.8萬輛、人員超6.8萬人，至今仍持續增加。7月1日至16日，全州接待遊客91.05萬人次，同比增長115.9%，旅遊總收入9.76億元，同比增長83.51%，全州旅遊市場正快速恢復。