遊客秦始皇景區內遭商販強行推銷買紀念品 網民：遇上真．兵馬俑
有遊客到陝西西安秦始皇帝陵博物院景區旅遊時，遭當地商販強行推銷紀念品。事件引起網民熱議，有人呼籲景區方面應該加大監管力度。今日（17日），西安市臨潼區文化和旅遊體育局工作人員回應稱，將把此類問題向上反饋並與其他相關部門對接，出台相應的解決辦法。
事發於上周五（15日），桃女士和朋友在陝西西安秦始皇帝陵博物院景區旅遊，遭到商販強行推銷紀念品。她表示，當時朋友看了一眼紀念品後，商販就將紀念品強行塞到朋友懷內，她們欲將紀念品歸還，但商販拒絕收下並一直強行售賣。
最終，桃女士的朋友花費15元（人民幣，下同，約66元新台幣）買下紀念品，桃女士則花50元（約220元新台幣）購買兵馬俑紀念品，「看那名商販是個老人，也不好意思拒絕她，但還是覺得非常無奈」。
昨日（17日），秦始皇帝陵博物院景區工作人員表示，在景區內強行售賣的情況並非第一次發生，以前也時有出現，並稱已經記錄下有關情況，調查事件的來龍去脈，將視情況把問題反饋給上級有關部門。
西安市臨潼區文化和旅遊體育局負責投訴監管的工作人員回應稱，此前臨潼區會定期針對旅遊市場亂象開展專項整治，也有專門的執法人員會對線上線下旅行社、導遊、網絡平台、手機App等虛假宣傳、低價攬客、買團賣團等違法行為查處。若旅遊市場中有強迫交易、詐騙、敲詐、涉黑涉惡等違法犯罪行為，相關人員也會被依法移送公安機關處理。
有網民指出，在西安臨潼區的秦始皇帝陵博物院、華清宮景區等景點內，長期存在著類似的旅遊亂象：
旅遊定律：當地人都不願意去的地方，基本上就是坑人的地方
這個我幾年前去的時候就這樣了，導遊會委婉的提醒不要購買，因為都是當地村民，導遊只能避開他們說，誰都不敢得罪。不要的話拒絕的干脆一點。
去過，真是一言難盡
強買強賣？
放地上走人
景區不知道嗎？不想管而已
難道以前不知道嗎？非要爆上網才調查？
強塞就強塞唄，你不掃碼，不支付她還能威脅你支付？
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文章授權轉載自《香港01》
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