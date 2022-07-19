遼寧遼陽／湯河溫泉 天下獨雙泉

遼陽市東南部的弓長嶺區，素以「嶺嶺藏寶、水水含金」著稱。近年來，弓長嶺區利用獨特的自然資源，成功打造綠色生態的溫泉小鎮，而湯河溫泉小鎮是個中翹楚。

湯河鎮三面青山環繞，是遼寧首個美麗鄉村建設全覆蓋的鄉鎮，也是「鎮在林中，街在綠中，人在景中」的生態宜居小城鎮。湯河溫泉，又稱「柳河湯」，位於弓長嶺區湯河鎮柳河村，又稱「湯河沿」。這裡以冷熱雙泉並湧而聞名大陸，獨特的水文地質條件及分布特徵，世界罕見，被譽為「神器冷熱水，天下獨雙泉」。因溫泉含氡，據說有助舒緩疲勞，被譽為「液體黃金」。鎮上的溫泉浴場，有室內外溫泉洗浴、各具特色。

現在，湯河溫泉小鎮已擴大為湯河國際溫泉旅遊度假區，是遼寧省首個省級溫泉旅遊度假區，是集冰雪溫泉、自然山水、休閒娛樂、鄉村旅遊等功能為一體的旅遊度假區，有「中國溫泉之城」美稱。湯河水庫風景區、王宮溫泉水城、水上樂園、溫泉度假村、弓長嶺溫泉滑雪場、瓦子溝農家小院等景區，都在該旅遊度假區內， 每年吸引大批的遊客。弓長嶺羊湯和湯河鮮魚， 作為當地的特色餐飲，讓遊客多了口福的享受。