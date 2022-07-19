遼寧遼陽／秀水、綠脈、美城 太子河景區

太子河，是遼寧省較大河流之一，在遼寧省東部。太子河歷史文化風光帶，是沿著遼陽境內太子河全流域景區的總和，全長50餘公里，位於遼陽老城和河東新城之間，是連接遼陽新城與老城、城市過去與未來的中央紐帶。包含了太子島、燕州城、東京城、東京陵、太子河風景區等知名景區點和文化古跡，形成了遼陽一道靚麗的城市沿河風景線。

很久以前，太子河不叫太子河，而是稱衍水、大樑河、梁水。所以改了名稱，與戰國時期「荊軻剌秦王」的燕太子丹有關。

當年燕國太子丹託荊軻剌殺秦王失敗，秦王命王翦統兵50萬伐燕，必取太子丹人頭。太子丹為躲避秦兵，匿藏於衍水之濱。燕王喜派人到衍水宣諭太子丹，太子丹眼看山河破碎，如能以自己一死換取燕國一線生機，也是值得的。於是向襄平遙拜三拜，拔劍自刎。後人有感於太子丹的報國情懷，把他隱匿和居住過的衍水改名為太子河，以紀念這位憂國憂民的燕國太子。

太子河歷史文化風光帶，風光好。圖／本報河南焦作傳真

太子河景區以「秀水、綠脈、美城」為目標，以「生態、運動、旅遊」為宗旨，突出自然、親水、原生態特色，通過挖掘遼陽歷史文化內涵，建有唐園、宋園、元明園、清園等九大園區，植入歷史文化元素。景區內的體育運動公園、房車營地、運動廣場、太子島花海等場所，深受遊客的喜愛。衍水臥虹、龍王夜渡等明清景觀再度重現，為景區增添了歷史文化的厚度。成為集觀光遊覽、文化娛樂、修身養性、運動健身等功能於一體的旅遊景觀帶。