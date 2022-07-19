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遼寧遼陽／乾炸小海刀 東北酸菜白肉鍋

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
鍋包肉 圖／本報河南焦作傳真
鍋包肉 圖／本報河南焦作傳真

遼菜形成於清朝初年，是在山東魯菜和官府菜等基礎上，結合東北的地域特點，以及民眾的飲食習慣， 慢慢形成一種菜系。遼菜注重刀功、勺功和火功的運用，以燉、燒、溜、扒見長，加以圍、配、鑲、釀。遼陽百年老店「西海興」飯店，始創於民國年間，每到用餐時間，門庭若市，食客絡繹不絕。

酸菜白肉圖／本報河南焦作傳真
酸菜白肉圖／本報河南焦作傳真

西海興走平價路線，深受遼陽民眾喜愛。店內有特色菜品澆汁大黃花、冰酥白肉、四喜丸子、鍋包肉、白肉酸菜、乾炸小海刀等。傳承了上百年的燴小碗子， 被評為首屆襄平文化美食節的遼陽名菜；而「四碟八碗流水席」，更是遼陽名宴。

雪綿豆沙圖／本報河南焦作傳真
雪綿豆沙圖／本報河南焦作傳真

中國人的宴文化源自周禮，融合民間喜樂，雅俗共賞。西海興的四碟八碗流水席，真材實料，有葷有素，採用遼菜傳統技術，蒸、扒、醬、燉、燒、燴等烹飪手法，原汁原味，大汁大芡，方碟大碗盛放，看起來爽快，吃起來過癮。

乾炸小海刀圖／本報河南焦作傳真
乾炸小海刀圖／本報河南焦作傳真

西海興的乾炸小海刀， 饕客千萬不能錯過。刀魚是東北人愛吃的一種魚，乾炸刀魚一定要用好油，一口咬下去，魚的鮮美滋味，讓人一口接著一口，停不下來。

遼陽的東北酸菜白肉鍋，風味特別，主材料是酸白菜與豬五花肉。酸白菜主要原料是東北大白菜。在遼陽吃酸菜白肉鍋，店家為了讓客人便利，先把東西煮好，然後用食器端上桌。

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