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遼寧遼陽／千年歷史文化沈澱 遼陽白塔

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
冬日的白塔，寧靜肅穆。圖／本報河南焦作傳真
冬日的白塔，寧靜肅穆。圖／本報河南焦作傳真

遼寧省中部的遼陽市，古稱襄平、遼東城，是一座擁有兩千多年歷史的文化名城。遼、金時期，設東京遼陽府；明朝立國後，遼陽是明朝在東北地區政治、經濟、文化中心，也是軍事指揮中心。後金努爾哈赤統一北方女真族各部落，曾遷都遼陽。遼陽豐厚的歷史文化沈澱，盡顯於白塔公園內聳立、雄偉壯觀的古塔－白塔。

遼陽白塔是現存東北地區最高的一座古塔，在全大陸古塔中名列第五，充分顯示了遼陽重要的歷史地位，也是遼陽的標誌和象徵。

白塔聳立白塔公園內，雄偉壯觀。圖／本報河南焦作傳真
白塔聳立白塔公園內，雄偉壯觀。圖／本報河南焦作傳真
白塔因塔檐間立壁和塔腰八面均塗有白堊，故稱白塔。塔初建年代有漢唐、金代、遼代三種說法，然根據塔的建築風格、使用的材料、磚雕手法及紋飾等，都與有明確記載的瀋陽塔灣無垢淨光舍利塔、錦州大廣濟寺塔、北鎮崇興寺雙塔一致。其用磚皆是壓印大溝繩紋磚，獸面圓珠紋飾瓦當，仿木結構的磚雕斗拱；磚雕牡丹、雙尤、脅侍及飛天等，也與遼代中晚期的同類建築相類同，可證明該塔應為遼代中晚期的建築。

古塔雖然高大，卻無比俊朗精緻，由塔基、塔身、塔剎三部分組成，八角十三層，通體用大青磚砌築，密簷式結構，高70.4公尺。欄板、倚柱、斗拱等，均為磚雕仿木結構，製做精細，結構準確。塔身的高浮雕佛像線條流暢，造型秀美，布局適當，為古代磚雕藝術的佳作，使塔形式美的表現力，達到了高妙的境界。塔的整體造型，從塔基起始到塔剎結束，層次分明，疏密得當，具有音樂般的節奏韻味和秀麗挺拔的視覺效果。

以白塔為中心，占地面積24萬平方公尺的白塔歷史文化街區，以白塔為代表的遼陽宗教、藝術、歷史文化價值的集中體現地，是遼陽城市發展脈絡的集中縮影。

白塔歷史文化街區，是遼陽城市發展脈絡的集中縮影。圖／本報河南焦作傳真
白塔歷史文化街區，是遼陽城市發展脈絡的集中縮影。圖／本報河南焦作傳真
近年來，街區內修繕改造，遴選進駐特色文化項目，將街區打造成集非遺展示、文博開發、觀光旅遊為一體的遼陽城市會客廳。目前，建立了「遼陽文化名人館」，展出165位當代遼陽文化名人和10位歷史文化名人；引進32家特色文化工作室，依託遼陽歷史文化名城的特色，充分展示遼陽文化藝術風貌、非遺民俗文化。

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