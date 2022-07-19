遼寧遼陽／千年歷史文化沈澱 遼陽白塔

遼寧省中部的遼陽市，古稱襄平、遼東城，是一座擁有兩千多年歷史的文化名城。遼、金時期，設東京遼陽府；明朝立國後，遼陽是明朝在東北地區政治、經濟、文化中心，也是軍事指揮中心。後金努爾哈赤統一北方女真族各部落，曾遷都遼陽。遼陽豐厚的歷史文化沈澱，盡顯於白塔公園內聳立、雄偉壯觀的古塔－白塔。

遼陽白塔是現存東北地區最高的一座古塔，在全大陸古塔中名列第五，充分顯示了遼陽重要的歷史地位，也是遼陽的標誌和象徵。

白塔聳立白塔公園內，雄偉壯觀。圖／本報河南焦作傳真 白塔因塔檐間立壁和塔腰八面均塗有白堊，故稱白塔。塔初建年代有漢唐、金代、遼代三種說法，然根據塔的建築風格、使用的材料、磚雕手法及紋飾等，都與有明確記載的瀋陽塔灣無垢淨光舍利塔、錦州大廣濟寺塔、北鎮崇興寺雙塔一致。其用磚皆是壓印大溝繩紋磚，獸面圓珠紋飾瓦當，仿木結構的磚雕斗拱；磚雕牡丹、雙尤、脅侍及飛天等，也與遼代中晚期的同類建築相類同，可證明該塔應為遼代中晚期的建築。

古塔雖然高大，卻無比俊朗精緻，由塔基、塔身、塔剎三部分組成，八角十三層，通體用大青磚砌築，密簷式結構，高70.4公尺。欄板、倚柱、斗拱等，均為磚雕仿木結構，製做精細，結構準確。塔身的高浮雕佛像線條流暢，造型秀美，布局適當，為古代磚雕藝術的佳作，使塔形式美的表現力，達到了高妙的境界。塔的整體造型，從塔基起始到塔剎結束，層次分明，疏密得當，具有音樂般的節奏韻味和秀麗挺拔的視覺效果。

以白塔為中心，占地面積24萬平方公尺的白塔歷史文化街區，以白塔為代表的遼陽宗教、藝術、歷史文化價值的集中體現地，是遼陽城市發展脈絡的集中縮影。