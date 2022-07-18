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工作健身兩不誤！這公車司機邊開車、邊練啞鈴

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
遼寧省丹東東港市一名公車司機一邊駕駛車輛一邊托舉啞鈴。（瀟湘晨報）
遼寧省丹東東港市一名公車司機一邊駕駛車輛一邊托舉啞鈴。（瀟湘晨報）

遼寧省丹東東港市一名公車司機在駕駛途中，竟一邊駕駛車輛一邊托舉啞鈴，車上乘客拍上視頻後向有關方面檢舉。東港市公路運輸管理所工作人員稱，舉啞鈴行為屬於危險駕駛，是絕對不允許存在的。

瀟湘晨報報導，網友7月17日拍攝視頻顯示，丹東這輛公車正行駛在路上，駕駛員左手單手操作方向盤，右手握著啞鈴上下舉動，車上還有其他乘客。

該事件在網路上引發網友關注。有網友戲稱「這司機還是不能讓他吃得太飽」、「應兩隻手換著舉，既能鍛鍊臂力、又可以和成熟的駕駛技術相互交融，但是最好是自己駕駛私家車時發揮」。還有網友表示，「他舉起來的不是啞鈴，而是拿全車人的性命開玩笑，也是在砸自己的飯碗」。

多數網友對該司機這種行為持質疑態度，但也有網友認為，司機「肯定是疲勞了，如果不能換司機的話，讓他做做比讓他睡覺強」；「上前去陪他聊兩句天立馬不會鍛煉，開車瞌睡來了司機們都有同感」。

遼寧省丹東東港市一名公車司機一邊駕駛車輛一邊托舉啞鈴。（瀟湘晨報）
遼寧省丹東東港市一名公車司機一邊駕駛車輛一邊托舉啞鈴。（瀟湘晨報）

東港

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