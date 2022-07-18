河南群眾抗議村鎮銀行釀衝突 官方首度承認並信心喊話

大陸近來發生河南安徽村鎮銀行存戶無法取錢以及多個建案停工爛尾房貸戶拒繳貸款等金融風險問題。大陸銀保監會負責人17日晚信心喊話表示，在黨委政府指導與相關各方共同努力下，相信這些困難和問題都能得到合理解決。

這名銀保監會有關部門負責人並強調，7月11日起對村鎮銀行存款戶的「墊付工作」與10日鄭州發生的群眾事件無闗。這是中國人民銀行鄭州中心支行10日爆發大規模群眾抗議事件後，首度有官方承認此事。當時多名示威民眾被一群身穿白上衣的不明身分男毆打，警察則在一旁袖手旁觀。

「中國銀行保險報」17日晚公布銀保監會有關負責人的受訪內容。關於河南安徽5家村鎮銀行風險問題，該負責人表示，公安機關3個月來已初步查明案件主要事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務資料，掩蓋非法行為。

根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不瞭解，而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。由於原來的後台資料被犯罪團夥隱瞞或刪改過，為確保資訊真實性，兩省新搭建了客戶資訊登記系統，並與後台資料進行交叉核驗。人數較多，工作量大，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作。

該負責人說，近日，網路上有人散佈言論說，7月11日墊付公告發佈是因為7月10日河南鄭州發生了聚集性群訪事件。該負責人表示，墊付公告發佈與7月10日群訪事件沒有任何關係。河南、安徽5家村鎮銀行風險事件爆發後，銀保監會從4月30日以來多次公開表示，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。

關於「保交樓」（確保房子如約交付）問題。該負責人指出，6月30日，江西景德鎮某樓盤業主因專案延期交付發佈停止還貸聲明，引發輿論關注。銀保監會對此高度重視，加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，銀行保險機構應積極參與相關工作機制，積極履行自己的職責，主動承擔社會責任，協助推進項目快復工、早復工、早交付。