人妻結婚6年不孕！醫生驚揭處女膜很完整 「1原因」從沒成功過

結婚多年，沒有刻意避孕卻無所出，必有內情！大陸1名36歲女子與丈夫結婚6年，一直都未能成功懷孕，於是求診想嘗試人工受孕，沒料她到醫院檢查時，醫生發現其陰道口狹窄，難以放入窺陰器，經一連串婦科檢查後，醫生驚揭其處女膜完整且先天性肥厚，導致性生活障礙。該名人妻也坦言，因每次與丈夫行房時都感到很痛，所以從未試過成功完成性行為，最終醫行需為她進行處女膜切開整形手術。

據《南方都市報》報道，36歲的王女士（化名）與丈夫結婚6年都未能懷上寶寶，於是到廣東省生殖醫院求診，欲通過輔助生殖技術助孕。但檢查過程中，由於王女士的陰道口狹窄，無法放進窺陰器及進行人工授精前的婦科檢查，故建議她到婦科微創整形科諮詢。

經過一連串檢查後，醫生發現她平時月經有規律，經量中等、無血塊、痛經、白帶量正常，身體也很健康，奇怪的是王女士的處女膜卻很完整，詳問下才得知她與丈夫一直有性生活障礙，行房時她感受到劇烈疼痛，所以至今都沒有成功完成性行為。

醫生指出，王女士患有先天性處女膜肥厚及處女膜環過緊，一般女性的處女膜厚度大約是1至2毫米，在性生活或或劇烈運動期間都容易導致處女膜破裂，出血量也較少，而王女士膜厚度為7至8毫米，同時因為處女膜環較緊，僅能容一指尖勉強進入，若強行性行為就會劇烈疼痛，同時也會導致陰道裂傷及出血過多。

最終醫生為王女士進行處女膜3、6、9點切開法，同時分離部分陰道壁粘膜進行了處女膜，及陰道口的「V」成形術，最終達到預期的鬆緊度，手術採用整形美容精細縫合法，最大限度地避免術後疤痕形成以及疤痕攣縮的發生，相信手術後王女士可與丈夫完成房事，便有可能懷孕。

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文章授權轉載自《香港01》