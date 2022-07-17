大陸網紅炫富拿警用直升機當背景直播 相關人員遭懲處

網紅炫富翻車再現一例，大陸瀋陽一名網紅將她與身著警察禮服的爸爸合影與警用直升機視頻直播，引發網友抨擊，瀋陽市公安局會同瀋陽市紀檢監察部門組成聯合調查組後對相關單位進行查處。

騰訊新聞報導，這名網紅王澄澄16日晚突上網路熱搜，生活在瀋陽，創業四年就已經有豪宅和豪車，穿戴都是奢侈品，儼然一副人生贏家的樣子。她自稱，

沒花家裡一分錢，「清正廉潔的父親，女兒經商天才，22歲畢業以後就自我創業，26歲就成為事業成功的女性，車房都自己買的，4年靠自己的努力買了400平的房子，買了保時捷的新能源…」

引發網友討論後，驚動瀋陽公安局組成聯合調查組調查，17日下午公布調查報告稱，該網民「王澄澄」，真實姓名王某澄，31歲。其父王某江於2022年2月退休，原系瀋陽市公安局巡警支隊某中隊教導員，2010 年因病退出科級領導崗位，退休時為二級高級警長，三級警監警銜。

「王澄澄」拍攝視頻所用背景直升機，為遼寧通飛通用航空有限公司所屬 H155 型民用直升機。該機停放於法庫縣財湖民用機場，日常管理維護由公司負責，瀋陽市公安局僅在承擔特殊任務時租用。「王澄澄」在拍攝視頻時，該公司總經理魯某未經批准擅自同意其拍攝。對此，集團公司已決定免去魯某總經理職務。

王某澄於2017年開始自主創業，2021年結婚，其丈夫趙某為瀋陽一企業法人。其父王某江在職期間，已按規定將女兒王某澄創業經商情況進行了報告。