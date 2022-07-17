大陸竉物健身1節課2200元 健身教練轉行當起竉物私教

大陸豢養竉物人群愈來愈多，竉物經濟日益蓬勃，聘請健身教練為竉物瘦身的行業也出現，杭州一隻金毛獵犬透過健身教練成功瘦身5公斤讓主人開心得不得了。不少健身教練轉行開始教竉物健身。

觀察者網風聞社區報導，這隻金毛獵犬因為愛吃美食又不喜歡運動，導致體重失控，主人請私教幫助小狗通過運動成功瘦身。竉物健身教練會根據不同品種的寵物量身定製運動健身方案，通過跑步、游泳、障礙跳、爬樓等體能訓練以及健康飲食調養，幫助寵物科學瘦身。

這種寵物私教課費用不便宜，一節課500餘元人民幣（約2200元台幣），包吃住的寄宿班月收費從千元人民幣到上萬元不等。疫情期間居家隔離下，還催生出線上寵物減肥培訓的專案。

寵物主人十分重視培訓環境、安全性、健身效果等，不惜花費重金。由於部分寵物私教課定價高、教練人才緊缺，不少健身教練轉行投入這一領域，直接服務於寵物。

以往寵物減肥私教課程主要針對兩個群體，一是易胖體質寵物，例如鬥牛犬、柯基，巴哥、拉布拉多等。寵物主平時沒有遛狗習慣，無法保證每天一小時以上的遛狗時間。這些犬隻運動量減少，即使攝入不多，也可能會長胖；二是絕育寵物的能量消耗降低，易導致發胖。

疫情爆發後，居家逐漸常態化，寵物出門頻率降低，加之餐外零食攝入大增，不少寵物狗隨著寵物主一齊身材發福，龐大的寵物減肥市場需求應運而生。

根據《中國寵物經濟白皮書》，2012-2021年大陸寵物（犬貓）消費市場規模從337億元增至2490億元，年複合增速高達24.88%。預計到2023年，寵物行業市場規模將會達到4723億元。

另一項統計是，2021年大陸飼養犬貓的人群數量達到6844萬人，其中近一半是「90後」寵物主。「吸貓擼狗」是大陸兩大主流養寵行為。在所有寵物中，大陸養貓和狗的人群數量占比均超過了50%。