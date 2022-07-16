爛尾樓停貸潮 官媒稱已在復工 民間數據則呈現擴大

中國大陸爛尾樓停貸潮危機迅速延燒，不僅十幾家大型銀行迅速發布聲明強調風險可控，中國人民銀行（大陸央行）旗下官媒也強調各地項目開始復工，然民間統計數據卻顯示，停貸斷供風暴仍在持續，涉及省分更已高達25個。

據程式社區網站「GitHub」上刊載的一則「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」消息，截至目前，全大陸各地發布「全體業主強制停貸告知書」的樓盤已有286個，遍及25個省分，規模較數日前的150個樓盤、20個省分又擴大了。

而大陸人行旗下「金融時報」15日報導稱，包含深圳佳兆業樾伴山、廣州奧園雲和公館、河南鄭州名門翠園等此前遭報導停工的建案，已經宣布要復工，而江西贛州綠地博覽城商住社區則是讓開發區政府收購部分沒動工的土地，將資金拿來用於建設繼續施工。

官媒強調停建的爛尾樓正逐漸復工，不過，上述「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」顯示，全大陸31個省市區，目前僅有西藏、新疆、青海、黑龍江、寧夏與海南沒有登錄到強制停貸（斷供）的建案，其中超過20個建案發生「爛尾樓停貸」的省分，包括陝西、湖南、湖北、河南、河北。此前推出大蒜小麥抵首付的河南，更有高達57個建案發生「爛尾樓停貸」，河南省會鄭州更是重災區。

對於這次停貸斷供風暴，第一個回應的地方政府西安市14日晚發布「關於防範商品房延期交房增量問題的工作措施」，有6條13款，在土地出讓、專案建設過程、預售許可管理、預售資金監管、交付、信用管理等環節加強監管。此前陝西省銀保監局14日上午遭到上千名西安爛尾樓受害業主包圍陳情抗議。「GitHub」上的數據顯示，西安市內的爛尾樓停貸涉及19個建案。