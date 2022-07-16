「突然對水上樂園失去興趣」陸遊客遊興之後全身過敏吊點滴

進入盛夏，大陸民眾不少人會到水上樂園消暑，然而近年快速發展的同時，各地水上樂園的弊端也漸漸曝露，除了水質不佳、垃圾漂浮等，更有泳客因而過敏發炎，令「突然對水上樂園失去興趣」的相關話題近日更衝上熱搜，閱讀量超過4.2億。

位於江蘇蘇州崑山市的崑山水之夢樂園是其中一個捲入爭議的場所，有遊客到達現場後發現現場景象與影片中宣傳的差天共地，除設備陳舊等問題外，水質是肉眼可見的渾濁，更漂浮著眾多不明物體，令人觸目驚心。另有網民直接發圖片，顯示落葉、苔蘚、玩具蛇等漂浮物隨處可見，甚至還能看見蜘蛛、青蛙等動物。

現場觸目驚心。（新聞坊）

有類似情形的遠不止於一家，例如，有近期去過浙江杭州浪浪浪水公園的民眾反映，自己之後身體出現不適，還感染了炎症，最後要到醫院掛了多天點滴，前後花費1000多元人民幣(約4400元新台幣）。

也有民眾花費200多元到黑龍江哈爾濱波賽冬水樂園玩，卻發現水質很髒，結果落得全身過敏性皮炎的下場，醫生更是直截了當地診斷是玩水導致的，最後開藥就花了600多人民幣。

據了解，前述杭州浪浪浪水公園由杭州宋城集團投資，於2014年7月1日正式營業，曾在第六屆某平台年度最佳旅遊目的地網絡評選中獲國內最佳水上樂園獎項。全國宋城旅遊集團的官方客服回應時表示，樂園內的水是會定期更換的，但就不清楚具體多久更換一次。惟他強調水質一直符合國家安全標準的，遊客可以放心遊玩。

據國家衛生部、國家體育總局組織制定的《游泳場所衛生規範》，人工游泳場每場開放前、開放時均應進行池水餘氯、PH值、溫度等檢測，檢測結果應公示並註明測定時間。業界人士介紹，若細菌總數、大腸菌群超標，表明游泳池水受到人畜糞便的直接或間接污染，以及游泳池水中餘氯等消毒劑達不到殺死致病菌和寄生蟲的有效濃度；如消毒不夠徹底，會大大增加游泳者感染上紅眼病、腸道傳染病等疾病的風險。

另一前水上樂園工作人員則透露，一般大型的樂園會半個月或一個月全面換一次水，每次全面殺菌消毒加換水可花費數十萬元，換水成本非常高。他認為，水質的乾淨度與門票價格呈正比，建議遊客如追求水質乾淨就要盡量選擇門票貴的樂園。

現場觸目驚心。（新聞坊）

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文章授權轉載自《香港01》