陝西一村考上北大清華者可獲獎44萬元 網友：別最後變相資助美國

陝西榆林綏德縣名州鎮裴家茆村近日傳出，只要有人考上北大、清華，便可以獲獎10萬元（人民幣，下同，等44萬元新台幣）。周三（13日），該村村幹部劉女士證實事件屬實，並透露村內只要考上一本以上大學都有獎金，今年據知就有兩名學生符合資格，最高可領獎金3萬元。事件引起網友討論，不少人認為這種政策鼓勵還是不錯的，但也有人提到別最後發現是變相資助了美國。

據了解，裴家茆村自今年6月起實施「優秀學生」獎勵機制，考上一本的高考生和初、高中成績全縣前十名的學生可直接獲現金獎勵，當中考上北大、清華者的獎金高達10萬元，包括學生獎勵8萬元和家長獎勵2萬元；考入北大、清華以外的985工程院校獎金為5萬，包括學生獎勵4萬元，家長獎勵1萬元；考入211工程院校獎金為3萬，包括學生獎勵2萬元，給家長獎勵1萬元；考上一本的，考生獎勵1萬元。至於初、高中每學年度考試成績達到全縣前十名的，分別獎勵2000元和5000元。

村民郝女士表示，其女兒今年考了560多分，報了西安的一所211工程重點大學，倘成功錄取可獲獎3萬元，足以應付孩子的學費和生活費。村幹部劉女士則介紹道，該村集體經濟發展得不錯，教育也不能落下，故由村集體出錢鼓勵孩子們好好學習。她表示，考生拿到錄取通知書就可以申領獎勵。

網友怎麼看：

這才是重視教育 真好，是一種很大的鼓勵，積極奮進的人應該得到認可 應該獎勵，但不能淪為掙錢方式，上學後退學再考 別最後發現獎勵清北的錢都是變相資助了美國 只要不是給美國人培養，給多少都沒問題 應該加一條二十年後必須回國為國效力

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文章授權轉載自《香港01》