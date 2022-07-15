陸新增492例 廣西要求「堅決守好祖國南大門」

中國公益組織「長沙富能」的負責人程淵在被中國官方關押近3年後，近日親筆寫信給家屬，透露自己自2022年1月被轉至赤山監獄後的情況。他的妻子施明磊將程淵來信的內容公布在博客上，其中程淵提到自己在赤山監獄的前三個月，被關在禁閉室中，所以無法給家人寫信，且關押至今已瘦了12斤...

2022-07-14 21:17