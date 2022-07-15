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陸新增492例 廣西要求「堅決守好祖國南大門」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
廣西官方要求要守住南大門，圖為6月30日，廣西自治區黨委常委班子集體參觀廣西革命鬥爭史「紅色傳奇」沉浸式展示。（圖／取自廣西自治區官網）
廣西官方要求要守住南大門，圖為6月30日，廣西自治區黨委常委班子集體參觀廣西革命鬥爭史「紅色傳奇」沉浸式展示。（圖／取自廣西自治區官網）

大陸疫情發展仍持續，14日新增432例陽性感染者，而新增最多的廣西有165例，廣西官方強調要「堅決守好祖國南大門」。

大陸衛健委今通報14日新增432例陽性感染者，其中廣西165例，甘肅71例，廣東56例、河南52例，上海45例，其餘如海南、江西、內蒙古、福建、山東、江蘇也有報告確診案例。

疫情進展迅速的廣西，此前北海主城區已進入臨時性管控。廣西衛健委通報，14日新增的165例，有137例位於北海市主城區，另外銀海區16例、合浦縣6例、鐵山港區2例，南寧市賓陽縣2例，桂林市象山區1例，賀州市八步區1例。

據廣西自治區政府官網，14日自治區主席藍天立召開視訊會議研究北海疫情處置工作，強調要要落實自治區黨委書記劉寧「管住為王、以快制快」的要求，必須要「以最快的速度、最果斷的行動打贏北海疫情防控阻擊戰殲滅戰，堅決守好祖國南大門」。

疫情 自治區 內蒙古

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