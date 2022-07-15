護林 陸21省市發「總林長令」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸官方2020年底宣示要全面推行「林長制」，最新數據顯示，各級林長已建立120萬名，且也有21個省市簽發「總林長令」。

據大陸國家林草局官網消息，一年多來，各地全面推行林長制改革，目前除直轄市和新疆生產建設兵團外，其餘各省均設省、市、縣、鄉、村五級林長，各級林長已設有近120萬名。此前在2020年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全面推行林長制的意見》，要求到2022年6月全面建立林長制。

林長制的具體內容，是各級林長實行劃片分區負責，協調推動相關工作事項落實。各省根據各自情況，訂定林長會議、資訊公開、部門協作、工作督查等四項基本制度，創新建立「總林長令」、林長巡林、「林長+」工作機制，制度體系基本建立，長效機制落地生根。

消息指出，2021年大陸林草行政案件發生數量同比下降21%。下一步，大陸國家林草局將推深做實林長制，全面加強工作指導，確保改革落地見效；強化林草資源保護管理，提升林草資源品質；系統開展宣傳培訓，提升林長履職能力；嚴格督查考核激勵，杜絕形式主義。

目前各省最高級的省級林長，多由省委書記、省長共同擔任，消息並指出，目前各省的省級林長達421名，全大陸已有25個省市召開省級總林長會議，21個省市簽發「總林長令」。

國務院 新疆

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