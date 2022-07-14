寵物複製價格降幅過半 新技術減低動物損傷仍陷倫理爭議

1996年，全球首隻複製羊「多莉」（Dolly）誕生，標誌着生物學技術的進步。

2019年，中國首隻複製貓「大蒜」經代孕貓自然分娩出生，一度引起社會關注。3年過去，寵物複製（克隆）技術再有突破，價格亦有不小降幅，但至今仍無法避免倫理爭議，寵物複製仍然只是少部分人的選擇。

《時代周報》報導，目前大陸可提供寵物複製服務的企業不多，其中北京希諾谷生物科技有限公司成立於2012年，也是「大蒜」誕生的地方。希諾谷銷售人員介紹，除去 2000元至5000元（人民幣，下同）不等的採樣建系費用外，寵物貓複製價11.8萬元，犬類則根據體型大小差異，複製價格約16.8萬至19.8萬元不等。

希諾谷官網顯示，複製價格主要取決於成本，操作時需要有較多的資源支持，例如實驗室、高端儀器設備、高級技術人員等硬件要求，同時在獲取必備的供體細胞、卵母細胞、代孕、飼養等每個環節都需要較高成本，再加上耗材試劑水電等等的費用。

2019年9月，希諾谷副總經理趙建平曾透露，公司交付的50隻複製犬中，寵物佔比60%至70%。截至目前，希諾谷進行過寵物細胞保存的客戶數量達1000餘次，成功交付逾300隻複製寵物，其中貓佔比約100隻，其餘均為狗。除了普通人選擇寵物複製外，貓舍、犬舍等機構為保留優秀的品種，也會進行一定數量的體細胞保存和複製服務。

價格降幅過半，企業轉營

曾主要向動物園提供複製服務的廈門希瑞曼基因生物科技有限公司，2020年底退出寵物複製賽道。希曼基因總經理鄭時東介紹，受疫情影響，動物運輸等方面限制較多，2020年底就退出了寵物複製業務，目前正從事區塊鏈行業。

至於提供複製寵物服務的湖南策雄生物科技有限公司，其價格則愈來愈低。目前，該公司複製貓的活動價格為 8.8 萬元/隻，複製狗的價格為 22 萬元/隻。策雄生物相關工作人員表示，公司自2019年開始提供寵物複製服務，由於大多顧客要求不對外透露信息，所以公司沒有對外做案例宣傳。

性格、外形或與本體存在差異

據介紹，複製寵物需從寵物本體身上提取組織，通過細胞培養建係後，選擇一個細胞作為供體細胞，將含有遺傳物質的供體細胞的核，移植到去除了細胞核的卵細胞中，利用微電流刺激等使兩者融合為一體，後促使新細胞分裂繁殖發育成胚胎。當胚胎發育到一定程度後，再植入代孕寵物子宮，經過正常的妊娠過程，便可產下與提供細胞核者基因相同的寵物。

然而，基因相同並不能保證複製寵物在外形和性格上與本體保持一致。以前述的複製貓「大蒜」為例，牠與本體的外形存在差異，包括「大蒜」下巴處沒有本體標誌性的黑色花紋。

此外，複製寵物的壽命和健康都存在爭議。由於複製寵物的基因和細胞的年齡停留在被提取時的年齡，因此複製體容易出現早衰或患有其它疾病。

希諾谷董事長、總經理米繼東解釋，關於細胞的年齡或端粒說，在幾年前的研究已有新結論，「克隆胚胎構建的時候有個激活胚胎的步驟，這時端粒會恢復到初始的長度。這樣胚胎發育誕生的動物與精卵結合的胚胎所誕生的動物在生命力與年齡上是沒有區別的」。

成本降低，成功率提高

2019年，希諾谷複製貓犬均為10個胚胎為一組、將三四組胚胎移植到不同代孕貓犬身上，最後複製出一隻貓或犬。彼時，犬的複製成功率為50%，代孕母犬一般代孕兩三次；而「大蒜」是第四組複製實驗才成功，近12隻實驗貓提供卵母細胞，培育成功的近40個胚胎，分別放入4隻代孕貓的輸卵管中。

三年過去，多家企業在複製單隻貓犬時，移植胚胎數量與代孕母體數量已有所下降，意味着在成本降低、成功率提高的同時，也進一步減少對動物的損害。對於代孕寵物及多生出來的複製寵物，機構也表示會招募領養或在自己的養殖基地中飼養。

米繼東介紹，希諾谷現時複製貓犬平均移植胚胎為8枚，代孕母體為1至2隻，「代孕動物一般會代孕 1-2 次，代孕過程與自然懷孕分娩沒有顯著差別，我們也會十分注意降低可能的影響。代孕動物一般在代孕後歸群飼養，有其他的用途，也有克隆動物的主人會申請領養」。

新技術減低動物損傷

另一家提供寵物複製服務的英科博雅基因科技（天津）有限公司（下稱磐吉基因）介紹，進行貓胚胎移植時，傳統做法是以腹腔手術方式進行，對代孕母貓的損傷較大，該公司則採用無創胚胎移植技術，盡可能不讓代孕母貓受到傷害，「代孕貓咪一生只為我們代孕一次，代孕完後客戶基本都會直接領回家，客戶無法領養的公司也會為其找代養家庭安置」。

據介紹，無創胚胎移植技術是先將胚胎在貓的體外進行培養，再通過生殖道將其放入代孕母貓的體內，這種技術能減輕貓咪在代孕前期的痛苦。在代孕過程中，有胚胎會被母體「 吸收」或無法繼續發育，代孕動物將會流產。順利渡過孕期後，代孕動物及複製動物還要面臨生產難關，部分代孕動物無法自然分娩，只能剖腹產。

雖然成功率有所提高，但不少人認為，即使複製體與本體的基因一致，二者仍是獨立的兩個個體，複製體不應被當作替代品生存，而寵物複製的過程會讓代孕動物、供卵動物遭受不必要的痛苦，並不符合動物權益保護，甚至有人認為提供複製服務的公司，只是利用喪失寵物的人的悲傷情緒來謀取利益。

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文章授權轉載自《香港01》