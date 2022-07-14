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天鏈二號03星 發射成功

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
7月13日0時30分，大陸在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將天鏈二號03星發射升空，衛星順利進入預定軌道。（中通社）
7月13日0時30分，大陸在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將天鏈二號03星發射升空，衛星順利進入預定軌道。（中通社）

7月13日凌晨，由長征三號乙運載火箭托舉天鏈二號03星在西昌衛星發射中心點火升空，順利將衛星精準送入預定軌道。中國大陸第二代地球同步軌道數據中繼衛星系統正式建成，天基測控與數據中繼能力大為提升。

新華社報導，天鏈二號03星由航天科技集團五院抓總研製，是中國大陸第二代地球同步軌道數據中繼衛星。該星入軌並完成測試後，將與天鏈二號01星、02星實現全球組網運行。

天鏈二號03星的成功研製，驗證了天鏈二號衛星具備快速研製的能力，為後續多星快速在軌組網提供了支撐，進一步加快中國大陸天基測控與傳輸網絡建設的步伐。

中繼衛星的全稱是跟蹤與數據中繼衛星，相當於一個天上數據中轉站，可為衛星、飛船等航天器提供數據中繼和測控服務，能夠提高各類衛星使用效益和應急能力，並能減少地面站、測量船的數量，被稱為「衛星的衛星」。

中國大陸天鏈中繼衛星最主要的任務是為太空船、太空實驗室、太空站等載人航天器提供數據中繼和測控服務，例如天地通話、太空授課、交會對接、出艙活動等重要任務的通信就是以天鏈中繼衛星為主來完成的。

中國大陸已成功研製兩代地球同步軌道數據中繼衛星系統。第一代已發射天鏈一號01至05五顆衛星，第二代已發射天鏈二號01至03三顆衛星。

與天鏈一號採用東方紅三號衛星公用平台相比，天鏈二號採東方紅四號公用平台研製，載重更大、技術更強、性能更優。其中，星間鏈路天線更是突破大量難題，對用戶目標服務的數量增加1倍，服務效能提升。

今年6月發射的神舟十四號載人太空船搭載3名航天員飛向太空，開啟為期6個月的在軌駐留。在此期間，兩代天鏈衛星系統將全天候為太空站和地面站建起一條條信息「天路」，為中國大陸太空人在軌生活和工作保駕護航。

太空人 星系

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