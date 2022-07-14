陸推分類都市 打造1小時通勤圈

大陸國家發改委網站12日發布的「十四五新型城鎮化實施方案」提出，要分類推動城市群發展，有序培育現代化都市圈。

中新社報導，「方案」明確，要優化城鎮化空間布局和形態。提升城市群一體化發展和都市圈同城化發展水平，促進大中小城市和小城鎮協調發展，形成疏密有致、分工協作、功能完善的城鎮化空間格局。

「方案」要求，分類推動城市群發展。增強城市群人口經濟承載能力，建立健全多層次常態化協調推進機制，打造高質量發展的動力源和增長極。深入實施京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略，加快打造世界一流城市群。積極推進成渝地區雙城經濟圈建設。實施長江中游、北部灣等城市群發展十四五實施方案。引導哈長、遼中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、蘭州—西寧、寧夏沿黃、天山北坡等城市群穩步發展。

「方案」提出，有序培育現代化都市圈。依託超大特大城市及輻射帶動能力強的Ⅰ型大城市，以促進中心城市與周邊城市（鎮）同城化發展為導向，以1小時通勤圈為基本範圍，培育發展都市圈。

此外，在推動超大特大城市轉變發展方式方面，要統籌兼顧經濟、生活、生態、安全等多元需要，轉變超大特大城市開發建設方式，積極破解大城市病，推動超大特大城市瘦身健體。

在提升大中城市功能品質方面，充分發揮資源和產業優勢，承接符合自身功能定位、發展方向的超大特大城市產業轉移和功能疏解，推動製造業差異化定位、規模化集群化發展。

在增強小城市發展活力方面，依託資源禀賦和區位條件，推動要素條件良好、產業基礎扎實、發展潛力較大的小城市加快發展。

在推進以縣城為重要載體的城鎮化建設方面，順應縣城人口流動趨勢，選擇一批條件好的縣城重點發展，因地制宜補齊弱項。同時，還應堅持規模適度、突出特色、強化功能，因地制宜發展小城鎮。