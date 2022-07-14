宜蘭青農 貴州推廣醒獅

「85後」賴翊凡來自台灣宜蘭，目前已在遵義綏陽生活了兩年半，談及成為「新農人」時，他表示「雖然累，但充實，而且動力十足」。

中新社報導，賴翊凡因女友與貴州結緣。2018年，他在廣東省廣州市尋找貨源時和綏陽女孩何乾分相識相戀。因為愛情，賴翊凡與女友到綏陽結婚安家，兩人還有了一個可愛的孩子。

「結婚後我沒有找到適合自己的工作，在家『閒置』了很久。」賴翊凡說，2021年11月，機緣巧合下，他進入了綏陽縣一家由台商經營的農業開發有限公司，任職生產部副總經理，負責該縣洋川街道東山村果園管理工作，成為一名「新農人」。

「新農人」身分是不小挑戰。賴翊凡說，既要學習企業管理，又要學習農業知識，「我對農業認知還停在年少時在台灣插秧的階段」。

閒暇時間，賴翊凡在自學如何管護果樹及果樹種植的同時，還和當地有經驗的村民交流。他說，「經過半年多的自學研究及和當地村民的相互溝通交流，我現在對果樹的管護已經心裡有數。」未來，賴翊凡計畫將台灣的技術和品種在東山村沿用、培育，惠及更多農戶。

賴翊凡在東山村還有一個特殊的身分「同心龍獅戰鼓隊」的指導。「雖然管理果園經驗不足，但醒獅我是行家。」賴翊凡說，他從小在台灣跟隨父親學習醒獅，到綏陽後，一直想把自身所學的醒獅技藝教授給當地年輕人。「這樣不僅可以發揚傳承傳統文化，還能增進兩岸青年的文化交流。」

今年6月，在有關部門幫助下，「同心龍獅戰鼓隊」成立，4名年輕人成為團隊成員。業餘時間，賴翊凡都會帶著團隊學習醒獅技藝。