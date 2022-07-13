脫貧攻堅戰 新疆上演當地版本「山海情」

新疆地景涵蓋高山草原、荒漠，受到地形地理影響，許多村民難以長期仰賴土地資源。因此處於貧困狀態。另一方面，脫貧扶貧為習近平時代重點政策，新疆的脫貧成為眾所矚目焦點之一。

類似於中共近年大力推廣「山海情」中「閩寧鎮」的遷村脫貧案例，被大陸官方列為新疆10個國家級貧困縣之一的阿克陶縣的昆侖佳苑也實行著類似但不全相同的內容。

據阿克淘縣恰爾隆鎮鎮長阿斯亞‧吐爾遜介紹，昆侖佳苑居民原本住在96.4%都是山區的地方，生存條件惡劣，基礎設施落後，沒有固定水源，一方水土養不了一方人。因此，在脫貧理念下，以搬遷為手段，同時來自對口援疆資源協助，幫助民眾解決生活、住房、教育、尋水難等問題。目前該小區設有居住區、產業園、創業園、幼兒園等，居民共1485戶。此外，維持原有經營草場不變，並給每戶分配大棚，幫助民眾成為產業工人

來自昆侖佳苑的42歲青年阿西爾‧塔依爾原本是恰爾隆鄉麻扎窩孜村村民，他說以前從事放牧業，住在土坏房中，生活艱苦。孩子上學、喝水跟看病都難，現在搬進昆侖佳苑，住的是樓房，目前靠種大棚，且偶爾裝修房子維生，年收入可達人民幣10萬。此外，他的三個孩子上學學費全免，吃飯住宿也免費。

除了像阿西爾‧塔依爾這樣的新時代農民外，當地政府也正幫助居民實現勞動力轉移就業。在昆侖佳苑活動中心的一面電視牆上也不斷亮出新疆各地招聘工人的訊息，招工企業從服裝、酒業、果園到燒烤店等皆有，大致看下來，平均薪資落在人民幣3,000元至5,000元左右。

至於外界最關心的，居民脫貧是否是短暫現象，未來會否「返貧」？阿斯亞‧吐爾遜表示絕不會有返貧現象，政府都有防止返貧動態監測和幫扶機制實施方案。

據瞭解，大陸脫貧主要衡量指標為「一超過、兩不愁、三保障」，具體而言，一戶年人均純收入穩定超過國家扶貧標準，且吃穿不愁、有安全飲水，義務教育、基本醫療、住房安全有保障，共6項指標，全部達標後方可脫貧（2020年貧困人口脫貧驗收的標準為年人均純收入穩定超過人民幣4,000元）

新疆的莎車縣、葉城縣、伽師縣、英吉沙縣、墨玉縣、皮山縣、洛浦縣、策勒縣、於田縣、阿克陶縣等十縣被中共官方列為國家級貧困縣，上述地區於2020年被官方認定脫貧。