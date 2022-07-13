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曾因「陽過」躲在火車站洗手間 上海新冠康復者結束流浪成功就業

香港01／ 林芷瑩
大陸的新冠康復者遭歧視，難回歸正常生活。圖擷自/騰訊
大陸的新冠康復者遭歧視，難回歸正常生活。圖擷自/騰訊

本月初，上海傳出有企業拒絕聘請新冠肺炎康復者，表明「進過方艙的不要、陽過的不要」，不少人只能暫住公園或天橋底。

近日，一篇關於新冠康復者求職艱難的文章引起熱議，主角阿芬曾感染新冠肺炎，康復出院後找工作卻屢屢碰壁，只能躲在上海虹橋火車站洗手間。

經歷一個多月的「流浪生活」，昨日（11日）終於迎來好消息，阿芬成功入職順豐快遞。

今年3月底，阿芬從河南到上海希望落地生根，未料上海不久後就因疫情封城。沒有工作的阿芬被送到救助站，其後不幸感染新冠肺炎，在反覆的入方艙、出院、復陽、再入院等情況下，她最終在6月7日解除隔離。

阿芬痊癒後，本以為一切會恢復正常的她開始找工作，卻因「陽過」而屢屢碰壁。沒有積蓄、手機欠費的她，無奈之下只能「寄居」在虹橋火車站。她介紹，虹橋火車站的長走廊每個能睡的角落她都睡過，每天都會步行至虹橋機場3樓用免費WiFi，從網上搶購麵包後再帶回火車站，6元（人民幣，下同）就能購買兩斤麵包，分成3日食用。

文章提到，阿芬等人洗澡時，只能從洗手台水龍頭慢慢接一盆水，再到廁格解決；洗完頭沒有吹風機，就用固定在牆上的乾手機烘乾頭髮；有人的洗頭水用完，於是用自己的洗面乳將就。

從上海解封到6月下旬，很多人已離開虹橋火車站，有人想盡辦法找到一份薪金日結的工作，例如物流分揀員、外賣、倉庫管理員等；虹橋火車站考慮到商務區和火車站交通，開始清退閒雜人員，「流浪者」只能搬到火車站周邊，例如天橋上、電梯口等。

原定本周五（15日）後回河南老家的阿芬，終於迎來好消息。昨日，阿芬去到順豐快遞虹橋中轉場面試，今日（12日）會到醫院做入職體檢，待報告出爐後，若身體沒有問題就能正式入職，到時公司會為她安排住處。她又稱，自己現時經濟比較拮据，入職後打算先預支部分工資，慢慢生活下去。

順豐快遞相關負責人強調，招工時，公司不會歧視新冠陽性康復者，也不會以得過新冠為由給應聘者設置門檻。經過一天的試工，中轉場有關負責人覺得阿芬各方面能力不錯，將安排她入職從事分揀員的工作。

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文章授權轉載自《香港01》

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